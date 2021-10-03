Ударит по президенту, – Зеленский о встречах с олигархами
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что именно он несет наибольшую ответственность за встречи с олигархами. Президент заинтересован в их публичности.
Зеленский ответил на вопрос, кто же будет контролировать его встречи с олигархами. Президент отметил: за это он будет нести политическую ответственность.
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Она ударит по президенту, и по Офису Президента, в принципе по рейтингу власти и потом по рейтингу партии. Потому что рейтинг партии "Слуга народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского,
– подчеркнул украинский лидер.
Зеленский отметил, что политическая ответственность – самая мощная, какая у него есть.
Зеленский убежден, что все его встречи должны происходить на Банковой. Как правило, во время встреч там присутствуют журналисты. Именно поэтому, если президент встречается с "большим бизнесом", об этом знают.Заметьте! Верховная Рада в сентябре 2021 года окончательно поддержала законопроект об олигархах. Его инициировал президент Зеленский.
По словам президента, встречи с представителями крупного бизнеса актуальны только в случае необходимости, например, для борьбы с пандемией коронавируса.
Зеленский заметил: он будет заинтересован в такой встрече, если Украина получит право на проведение Олимпийских игр.
Президент подчеркнул, что в других случаях встречи его не интересуют. На это просто нет времени.
Зеленский об Олимпийских играх
- Летом 2021 года Зеленский объявил, что Украина должна завоевать право на проведение Олимпийских игр.
- Украинский лидер подчеркнул: стоит быть амбициозными. Кроме того, необходимо разработать план.
- По словам Зеленского, "нужно дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады".
- Именно такую задачу Зеленский поставил во время общения с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым, а также – президентом НОК Сергеем Бубкой.