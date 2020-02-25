Ударит ли ситуация в Новых Санжарах по рейтингу власти: мнение экспертов

Протесты в Новых Санжарах, куда привезли на обсервацию эвакуированных из Уханя украинцев, могут существенно ударить по рейтингу власти.

Такое мнение высказали эксперты в эфире программы "Полит.бюро".

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"Всегда любая неудача (в обществе – 24 канал) ударяет по действующей власти", – пояснил эксперт Сергей Бережной.

Журналист-расследователь проекта Bihus.info Даниил Мокрик убежден, что протесты в Новых Санжарах повлияют на рейтинг правительства в частности. Со своей стороны журналист Денис Казанский утверждает, что недоверие к власти усилится, вероятно, из-за другого.

Мы еще не можем сказать ударит или нет. Когда ситуация с коронавирусом закончится – тогда скажем. Однако, я думаю, больше повлияли платежки (на коммунальные услуги – 24 канал) и "продай собаку – заплати за газ". Это реально то, что ударило по рейтингу,

– отметил журналист и блогер Денис Казанский.

Что известно о протестах в Новых Санжарах?

Против размещения в поселке эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев местные выступили в четверг, 20 февраля. Митингующие перекрывали дорогу, которая ведет в Новые Санжары, а затем и бросали камни в автобусы с эвакуированными. Протесты продолжались и после поселения эвакуированных в заведении поселка.



К слову, протесты из-за этой ситуации возникали не только в Новых Санжарах, ведь официально не объявляли, в какой именно город привезут украинцев и иностранцев с китайского Уханя. И в СМИ появлялась информация с упоминаниями отдельных регионов, что вызывало негодование. Так было еще на Львовщине и Тернопольщине. Люди собирались у медицинских учреждений, куда якобы должны были привезти украинцев, и даже жгли шины. Впоследствии из-за этого председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель подал в отставку – Владимир Зеленский ее принял.