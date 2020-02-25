Чи вдарить ситуація у Нових Санжарах по рейтингу влади: думка експертів

Протести у Нових Санжарах, куди привезли на обсервацію евакуйованих з Уханя українців, можуть суттєво вдарити по рейтингу влади.

Таку думку висловили експерти в ефірі програми "Політ.бюро".

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"Завжди будь-яка невдача (у суспільстві, – 24 канал) вдаряє по діючій владі", – пояснив експерт Сергій Бережний.

Журналіст-розслідувач проєкту Bihus.info Данило Мокрик переконаний, що протести у Нових Санжарах вплинуть на рейтинг уряду, зокрема. Зі свого боку журналіст Денис Казанський ствердив, що недовіра до влади посилиться, ймовірно, через інше.

Ми ще не можемо сказати вдарить чи ні. Коли ситуація з коронавірусом закінчиться – тоді скажемо. Однак, я думаю, більше вплинули платіжки (на комунальні послуги, – 24 канал) та "продай собаку – заплати за газ". Це реально те, що вдарило по рейтингу,

– зазначив журналіст та блогер Денис Казанський.

Що відомо про протести у Нових Санжарах?Проти розміщення у селищі евакуйованих з Уханя українців та іноземців місцеві виступили у четвер, 20 лютого. Мітингувальники перекривали дорогу, яка веде у Нові Санжари, а потім і кидали камінням у автобуси з евакуйованими. Протести тривали і після поселення евакуйованих у закладі селища.



До слова, протести через цю ситуацію виникали не лише у Нових Санжарах, адже офіційно не оголошували, в яке саме місто привезуть українців та іноземців з китайського Уханя. Та у ЗМІ з'являлася інформація зі згадками окремих регіонів, що спричиняло обурення. Так було ще на Львівщині та Тернопільщині. Люди збиралися біля медичних закладів, куди нібито мали привезти українців, та навіть палили шини. Згодом через це голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель подав у відставку – Володимир Зеленський її прийняв.