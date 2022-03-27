Авиация ВСУ нанесла удары по объектам оккупантов: уничтожены 12 беспилотников и самолет
27 марта 2022 , 06:46Читати новину українською
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
За прошедшие сутки, 26 марта, авиация Воздушных сил ВСУ успешно ликвидировала определенные командованием цели и объекты оккупантов.
Как следствие – враг остался без 1 самолета и 12 беспилотников разных типов.
Важно Количество ракетных ударов по Львову может участиться, – военный эксперт Жданов
Кроме того, наша авиация сбила две крылатые ракеты.
Авиация воздушных сил была привлечена для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Ранее разведка Великобритании доложила, что Россия стреляет по густонаселенным районам Украины издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты.
Также на тему: Количество ракетных ударов по Львову может увеличиться – смотреть видео