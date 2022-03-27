Авиация ВСУ нанесла удары по объектам оккупантов: уничтожены 12 беспилотников и самолет

За прошедшие сутки, 26 марта, авиация Воздушных сил ВСУ успешно ликвидировала определенные командованием цели и объекты оккупантов.

Как следствие – враг остался без 1 самолета и 12 беспилотников разных типов.

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Кроме того, наша авиация сбила две крылатые ракеты.

Авиация воздушных сил была привлечена для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Ранее разведка Великобритании доложила, что Россия стреляет по густонаселенным районам Украины издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты.

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