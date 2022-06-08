Об этом в эфире национального марафона сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он подчеркнул, что сейчас опасений по поводу вторжения россиян на Сумщину нет.

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Вероятное повторное наступление

Живицкий отметил, что украинские силы обороны теперь выглядят совсем по-другому, чем до 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что россияне боятся каких-либо контрдействий с нашей стороны.

Как отметил глава ОВА, именно поэтому захватчики обстреливают пограничные территории Украины, в том числе поселки Сумщины. Кроме того, открывают огонь по украинским пограничникам из стрелкового оружия и пулеметов.

Сейчас ударной группировки россиян, которая могла бы зайти на Сумщину, нет,

– заявил Живицкий.

Российское подкрепление

По его словам, иногда наблюдают активное прибытие и разгрузку российской бронетехники в приграничных территориях Сумщины, однако большинство из нее отбывает дальше – в Белгород. Скорее всего, это те силы, которыми подкрепляют подразделения России на территориях Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Конечно, мы следим за ситуацией, чтобы быть готовыми ко всему. Пока идет война, пока существует Россия как империя – от нее можно ожидать чего угодно в любой момент,

– подытожил Живицкий.

Постоянно обстрелы

В то же время глава ОВА сообщил, что вчерашние сутки завершились очередным обстрелом российских оккупантов по мирным населенным пунктам Сумской области. Он отметил, что обошлось без погибших, однако 1 человек ранен. Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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Живицкий добавил, что сегодняшняя ночь, 8 июня, прошла спокойно, сообщений об обстрелах не было. Однако он подчеркнул, что они могут начаться в любое время, поскольку Россия ежедневно в течение 2 месяцев готовит по Сумщине.

Оккупанты вблизи границ с Сумщиной: последнее

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко ответил, сколько войск российских оккупантов находится вблизи границ Сумской и Черниговской областей. Он подчеркнул, что так страна-агрессорша демонстрирует свое присутствие, чтобы сковывать силы наших подразделений обороны.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российские захватчики очень боятся контрнаступления украинских военных. По его словам, кафиры укрепляют и усиливают линию границы на Сумщине.

Ночью 7 июня русские изверги снова обстреляли из минометов и артиллерии пограничный город Середину-Буду, что на Сумщине. По информации, погибших и раненых в результате обстрелов нет, однако вспыхнули частные дома и хозяйственные постройки.

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