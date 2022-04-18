Ударов по гражданским объектам Украины будет больше, – Садовый

Андрей Садовый заявил, что все города и села в Украине находятся под угрозой ракетных ударов. Враг будет атаковать гражданские объекты еще больше.

Мэр Львова призвал всех граждан во время воздушных тревог немедленно идти в укрытие. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся в понедельник, 18 апреля.

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Мы должны быть максимально бдительными. Выглядит так, что враг начинает звереть и удары по гражданским объектам будут в большем количестве,

– сказал Андрей Садовый.

Городской глава отметил, что такой вывод можно сделать, глядя на атаки по городам на Востоке.

В свою очередь Максим Козицкий добавил, что сейчас нет безопасных мест в Украине. Глава ОВА подчеркнул, что "враг циничен и не имеет в себе ничего человеческого".