Защитники нашего неба отработали очень хорошо и сбили российскую ракету до того, как она улетела в город. Потому никто не пострадал. Об этом сообщили спустя несколько часов после отбоя.

Заметьте Звуки, прозвучавшие в Умани, не связаны ни с работой ПВО, ни с ракетными ударами

Рассказали, куда упали обломки ракеты

В какую именно цель россияне пытались попасть – неизвестно. В областной администрации отметили, что боеприпас удалось разбить в небе. Обломки упали в поле, потому жертв и разрушений нет. Однако жителей региона призывали всегда оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может спасти жизнь.

Поскольку жители Хмельницкого были обеспокоены, на это также отреагировал мэр города Александр Симчишин . Он подчеркнул, что информация о взрывах в населенном пункте была недостоверной. Также добавил, что силы ПВО результативно сработали именно в пределах Хмельницкого района. То есть ракету сбили недалеко от областного центра.

Когда начали сообщать о взрывах

Как и в большинстве областей, сирены тревоги начали гудеть в Хмельницкой области примерно в 8 часов вечера. О взрывах жители области начали писать в соцсетях спустя примерно 50 минут.

Днем ранее, 24 мая, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковщине. В частности, они атаковали город Лозовая Харьковской области. К счастью, там тоже все обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский. Он также отметил, что боевые действия в Харьковской области продолжаются, однако наземной угрозы для Лозовой нет.