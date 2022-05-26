Захисники нашого неба відпрацювали дуже добре та збили російську ракету до того, як вона залетіла в місто. Тому ніхто не постраждав. Про це повідомили через кілька годин після відбою.

Зауважте Звуки, які пролунали в Умані, не пов'язані ані з роботою ППО, ані з ракетними ударами

Розповіли, куди впали уламки ракети

В яку саме ціль росіяни намагалися поцілити – невідомо. В обласній адміністрації зазначили, що боєприпас вдалося розбити в небі. Уламки впали в полі, тому жертв та руйнувань немає. Проте жителів регіону закликали завжди залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже часто це може врятувати життя.

Оскільки жителів Хмельницького були стурбовані, на це також відреагував мер міста Олександр Симчишин. Він акцентував, що інформація про вибухи в населеному пункті була недостовірною. Також додав, що сили ППО результативно спрацювали саме в межах Хмельницького району. Тобто ракету збили недалеко до обласного центру.

Коли почали повідомляти про вибухи

Як і в більшості областей, сирени тривоги почали гудіти на Хмельниччині приблизно о 8 годині вечора. Про вибухи жителі області почали писати в соцмережах приблизно через 50 хвилин.

Днем раніше, 24 травня, російські війська завдали ракетних ударів по Харківщині. Зокрема, вони атакували місто Лозова, що на Харківщині. На щастя, там теж усе обійшлося без жертв і руйнувань. Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський. Він також зазначив, що бойові дії в Харківській області тривають, проте наземної загрози для Лозової немає.