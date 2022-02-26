Ударов по Львовщине не было – причиной сирен были летательные аппараты, залетавшие из Беларуси

Сегодня во многих городах Украины звучала воздушная тревога. Российские окупанты продолжают обстрел, ВСУ активно и успешно противодействуют врагу.

Сегодня, 26 февраля, во Львове несколько раз звучала тревожная сирена. Сигнал тревоги извещал жителей об опасности и сообщал о необходимости немедленно уйти в укрытие.

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Обстрела Львовской области не было

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий на брифинге сообщил, что враг не вел обстрел на территории области. Вместе с тем тревожные сирены звучали не просто так.

Никаких ударов по львовской области не последовало. Опять же это все летательные аппараты, которые двигались из Беларуси. Они разворачивались, не долетая до нас,

– рассказал он.

Отметим, сейчас российские окупанты ведут активный артиллерийский обстрел Сум и Ахтырки. Снаряды врага попадают в жилые районы.

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