Угрожал и готовился к неблагоприятному для себя сценарию, перебрасывая свои истребители вглубь территории в зону недосягаемости американских "атакамсов", передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
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Москва перебросила большое количество самолетов в Саратовскую область
Так, аналитики заметили интересную тенденцию на основе спутниковых снимков. Еще в марте 2024 года на авиабазе "Энгельс-2", расположенной в 600 километрах от границы Украины, размещалось около восьми самолетов, среди которых два бомбардировщика – Ту-95 и Ту-160.
В сентябре количество самолетов на авиабазе возросло, это были преимущественно бомбардировщики Ту-22, Ту-95 и Ту-160 и также Ан-12.
В ноябре США таки разрешение Украине на удары ATACMS по России. После этого количество "жителей" "Энгельса" резко увеличилось.
Так, по состоянию на 7 декабря Россия держит на авиабазе "Энгельс-2" немало самолетов различных типов и даже фронтовые бомбардировщики Су-34.
Кремль скопил самолеты на "Энгельсе-2" / Фото MT_Anderson
На аэродроме сейчас расположен ряд бомбардировщиков, это Ту-160 в количестве двух единиц и еще один макет, а также Ту-95МС, четыре настоящих самолета и еще три макеты.
Также на снимках зафиксировано три военно-транспортных самолета, из них один Ан-12 и еще два Ил-76. Но самое главное, что на снимках можно насчитать сразу девять фронтовых бомбардировщиков Су-34. И также идентифицировать два истребителя Су-27/30.
К слову, СМИ предполагают, что США готовят пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов. В нем могут быть дальнобойные ракеты ATACMS.