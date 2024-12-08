Погрожував і готувався до несприятливого для себе сценарію, перекидаючи свої винищувачі вглиб території у зону недосяжності американських "атакамсів", передає 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Москва перекинула велику кількість літаків у Саратовську область

Так, аналітики помітили цікаву тенденцію на основі супутникових знімків. Ще у березні 2024 року на авіабазі "Енгельс-2", розташованій за 600 кілометрів від кордону України, розміщувалося близько восьми літаків, серед яких два бомбардувальники – Ту-95 і Ту-160.

У вересні кількість літаків на авіабазі зросла, це були переважно бомбардувальники Ту-22, Ту-95 та Ту-160 і також Ан-12.

У листопаді США таки дозвіл Україні на удари ATACMS по Росії. Після цього кількість "мешканців" "Енгельсу" різко збільшилася.

Так, станом на 7 грудня Росія тримає на авіабазі "Енгельс-2" чимало літаків різних типів і навіть фронтові бомбардувальники Су-34.

Кремль скупчив літаки на "Енгельсі-2" / Фото MT_Anderson

На аеродромі наразі розташовано низка бомбардувальників, це Ту-160 у кількості двох одиниць і ще один макет, а також Ту-95МС, чотири справжніх літаки і ще три макети.

Також на знімках зафіксовано три військово-транспортних літаки, з них один Ан-12 і ще два Ил-76. Але найголовніше, що на знімках можна нарахувати одразу дев’ять фронтових бомбардувальників Су-34. І також ідентифікувати два винищувачі Су-27/30.

До слова, ЗМІ припускають, що США готують пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів. У ньому можуть бути далекобійні ракети ATACMS.