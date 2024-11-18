Разрешение США на удары ATACMS по России оставляет три существенных вопроса, –The Economist
Джо Байден разрешил Украине бить ракетами ATACMS по территории России. Решение кардинально не изменит тяжелую судьбу Украины на передовой, хотя повысит моральный дух и укрепит позиции Киева накануне переговоров.
24 Канал пишет со ссылкой на The Economist, что Вашингтон передал Украине ракеты ATACMS с дальностью действия 300 километров в конце 2023 года. Однако разрешения бить ракетами по России не было.
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Какие вопросы оставляет решение об ударах ATACMS
Американские СМИ написали 17 ноября, что Джо Байден разрешил атаковать Россию ракетами ATACMS. Ранее же не давал разрешения:
- из-за аргумента об ограниченных запасах ATACMS;
- из-за того, что их военная полезность, вероятно, будет ограниченной, ведь Пентагон говорил, что Россия переместила 90% самолетов, которые атакуют Украину, за пределы досягаемости ATACMS;
- из-за риска эскалации.
Издание отмечает, что Украина и ее сторонники отмахивались от этих аргументов, говоря, что в США более чем достаточно ракет ATACMS и их постепенно заменяют новыми – более дальнобойными.
Российские самолеты могут быть вне досягаемости, но других целей – складов, командных пунктов, логистических центров и так далее – более чем достаточно... Они утверждают, что опасения по поводу эскалации также преувеличены. В конце концов, Путин считает Крым неотъемлемой частью России и при этом ничего не сделал в ответ на удары ATACMS там,
– отмечает издание.
Однако журналисты говорят, что есть три вопроса, которые остаются после решения Байдена:
Масштаб разрешения. СМИ писали, что Украина сможет сначала использовать ATACMS только в Курской области. Журналисты говорят, что это имеет политический смысл, если цель – послать сигнал Северной Корее, которая помогает России в этих усилиях. Но это не имеет большого военного смысла, если целью является нанести максимальный ущерб российской военной машине до 20 января, когда Трамп придет к власти. Ведь многие из самых сочных российских целей размещены в других местах.
Едва ли Британия и Франция позволят бить Storm Shadow и SCALP. Эти ракеты, как и ATACMS, требуют значительного участия Запада для эффективного нацеливания. Полагают, что британские официальные лица неохотно разрешали их использование на территории России без руководства и прикрытия со стороны США. Теперь их позиция может смягчиться.
Реакция Путина. Издание утверждает, что опасения по поводу использования ядерного оружия преувеличены, не в последнюю очередь из-за низкой вероятности поражения России на фронте. Однако Москва намекала, что может расширить помощь хуситам в Йемене – то есть есть риск, который западные чиновники описывают как "горизонтальную эскалацию", то есть за пределами Украины. Существуют также опасения, что российские шпионы могут усилить свою кампанию саботажа, подрывной деятельности и покушений на убийство внутри Европы.
Кстати, Владимир Зеленский, комментируя решение Байдена, заявил, что ракеты сами за себя скажут.