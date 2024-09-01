Киев недавно передал Вашингтону список целей на российской территории, по которым Украина планирует нанести удар ракетами ATACMS. Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил в разговоре с 24 Каналом, что США сдерживается относительно предоставления разрешения Украине бить вглубь российской территории из-за угрозы ядерной эскалации со стороны Кремля.

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Нет стратегического решения

В Соединенных Штатах, как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки, может быть до 800 единиц этих ракет, а у западных партнеров – еще несколько сотен.

Поэтому они могли бы выделить Украине от 60 до 100 единиц ATACMS. Так же и истребителей F-16 – минимум 50 – 60, а лучше – 120 таких самолетов. Это бы создало мощный ударный кулак на всех приоритетных направлениях фронта,

– подчеркнул Маломуж.

Такое количество вооружения, по его мнению, позволит Украине ликвидировать ресурсы врага, его средние и дальние тылы, ударить по фронтовым позициям, а после разворачивать наступательные операции.

Сегодня, к сожалению, со стороны США и союзников не имеется стратегического решения о предоставлении такого количества, ракет, самолетов, а также систем ПВО, боеприпасов, в частности, американских КАБов, которые гораздо лучше, чем российские, и кассетных снарядов. Все это сейчас необходимо на Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях, где идут тяжелые бои,

– отметил он.

Однако США отмечают, что ВСУ должны действовать ограниченными ресурсами, а удары могут наносить на объектах, которые определены совместно с Вашингтоном.

"Поэтому Украине придется проводить тяжелую работу по получению соответствующего количества вооружения и техники, и еще ни одна украинская делегация для этого отправится в США. Кроме того, должны работать по линии разведки, Министерства обороны, МИДа, а также с различными группами влияния в США и политиками", – подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

Когда будет принято решение

Россия, по его словам, наносит удары ракетами и дронами по гражданским объектам, а именно – по больницам, жилым зданиям, торговым центрам, объектам инфраструктуры.

В соответствии с законодательством стран, оказывающих помощь Украине, – США, Великобритании, Франции и т.д., – это акты массового терроризма. Поэтому западные страны должны противодействовать этому всеми средствами. Совместно с Украиной им нужно определить объекты, причастные к осуществлению актов терроризма, и в рамках международного права по ним должны быть нанесены удары, средствами и оружием, которые передадут нашей стране. В ближайшие недели Украина должна достичь договоренностей о том, что ряд российских объектов будет под прицелом ракет и дронов производства США, Великобритании и Франции,

– отметил Николай Маломуж.

Напомним, что ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что США был предоставлен список целей в глубине территории России, которые Украина планирует поразить ракетами ATACMS. По его словам, Белый дом сейчас рассматривает вопрос о возможности предоставления Украине разрешения по использованию дальнобойного оружия по российским объектам.