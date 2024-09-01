Київ нещодавно передав Вашингтону список цілей на російській території, по яких Україна планує завдати удару ракетами ATACMS. Екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив у розмові з 24 Каналом, що США стримується щодо надання дозволу Україні бити вглиб російської території через погрози ядерної ескалації з боку Кремля.

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Немає стратегічного рішення

В Сполучених Штатах, як зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки, може бути до 800 одиниць цих ракет, а у західних партнерів – ще декілька сотень.

Тому вони могли б виділити Україні від 60 до 100 одиниць ATACMS. Так само і винищувачів F-16 – щонайменше 50 – 60, а краще – 120 таких літаків. Це б створило потужний ударний кулак на всіх пріоритетних напрямках фронту,

– наголосив Маломуж.

Така кількість озброєння, на його думку, дозволить Україні ліквідувати ресурси ворога, його середні та далекі тили, ударити по фронтових позиціях, а після розгортати наступальні операції.

Сьогодні, на жаль, з боку США та союзників немає стратегічного рішення щодо надання такої кількості, ракет, літаків, а також систем ППО, боєприпасів, зокрема, американських КАБів, які набагато кращі, ніж російські, та касетних снарядів. Все це зараз необхідне на Покровському, Краматорському, Курахівському напрямках, де тривають важкі бої,

– зауважив він.

Проте США наголошують, що ЗСУ мають діяти обмеженими ресурсами, а удари можуть завдавати на об'єктах, які визначені спільно з Вашингтоном.

"Тому Україні доведеться проводити важку роботу щодо отримання відповідної кількості озброєння та техніки, і ще не одна українська делегація для цього відправиться до США. Крім того, маємо працювати по лінії розвідки, Міністерства оборони, МЗС, а також з різними групами впливу в США та політиками", – підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Коли буде ухвалене рішення

Росія, за його словами, завдає ударів ракетами та дронами по цивільних об'єктах, а саме – по лікарнях, житловим будівлям, торгових центрах, об'єктах інфраструктури.

Відповідно до законодавства країн, що надають допомогу Україні, – США, Великої Британії, Франції тощо, – це акти масового тероризму. Тому західні країни мають протидіяти цьому усіма засобами. Спільно з Україною їм потрібно визначити об'єкти, причетні до здійснення актів тероризму, і в межах міжнародного права по них мають бути завдані удари, засобами та зброєю, які передадуть нашій країні. У найближчі тижні Україна має досягти домовленостей про те, що низка російських об'єктів буде під прицілом ракет та дроні виробництва США, Великої Британії та Франції,

– відзначив Микола Маломуж.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що США був наданий список цілей у глибині території Росії, які Україна планує уразити ракетами ATACMS. За його словами, Білий дім наразі розглядає питання можливості надання Україні дозволу щодо використання далекобійної зброї по російських об'єктах.