В эфире 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил, в чем заключается ключевая сложность по отражению российских атак с использованием баллистики.

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Как прикрыть Украину от баллистики

Как отметил авиационный эксперт, по сбиванию баллистических ракет есть две составляющие. Прежде всего Украина имеет ограниченное количество систем противовоздушной обороны, которые в целом могут противодействовать баллистическому вооружению. На сегодня это системы комплекса Patriot и NASAMS.

Для уничтожения воздушной цели, например, ЗРК Patriot имеет дальность более 100 километров. Как правило, это до 160 километров, а гарантированная зона поражения 110 – 120 километров,

– сказал Долинце.

Впрочем, в случае уничтожения баллистических целей радиус работы Patriot существенно меньше – ограничивается 24 километрами по высоте и около 30 – 40 километрами по дальности.

То есть, чтобы прикрыть город даже среднего размера от применения баллистического вооружения, необходимо десятки пусковых установок. В то же время для эффективной защиты от крылатых ракет достаточно одного радара и нескольких пусковых установок. Однако стоит заметить, что в случае окончания ракет необходимо будет время для возвращения этого комплекса на боевое дежурство.

К слову, ночью 4 сентября российские захватчики в очередной раз цинично атаковали Украину. В общем украинские защитники сбили 22 "Шахеды" и 7 ракет. К сожалению, баллистические ракеты сбить не удалось.