За прошедшую неделю враг применил около 50 баллистических ракет. Об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как Россия изменила тактику воздушных атак и почему?

По его словам, речь идет о таких типах вооружения, как "Искандер-М", С-400 и "Циркон". Обнаруженные на местах прилетов обломки свидетельствуют о том, что эти ракеты были выпущены с завода всего несколько недель назад. Это говорит о том, что у врага есть проблемы с накоплением баллистики и масштабированием ее производства.

Трудности для россиян создают, в частности, дальнобойные удары Украины по предприятиям, которые производят детали для ракет.

Еще одной особенностью новой тактики оккупантов является то, что они стали чаще наносить ракетные удары днем. Враг рассчитывает на эффект внезапности, чтобы украинские силы не смогли подготовиться к отражению атаки.

Напомним, по данным Института изучения войны, в июле оккупанты выпустили больше баллистических ракет, чем способны выработать за один месяц .

Украинские источники сообщают, что только в июле Россия использовала до двух третей запланированного на год производства ракет "Циркон".

По данным Воздушных сил, в месяц враг запустил 107 баллистических ракет и еще 20 "Цирконов". В то же время, украинская разведка оценивает, что Россия ежемесячно производит около 60 ракет "Искандер-М" и 40 ракет для комплексов С-400.

В ISW считают, что Россия сознательно тратит свои запасы, поскольку баллистические ракеты чаще одолевают украинскую ПВО, чем крылатые ракеты и дроны.