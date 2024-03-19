Удары дронов СБУ по российским НПЗ стали системными, Служба наращивает их количество, – эксперт

Удары дронов СБУ по российским НПЗ уже имеют системный характер. Служба наращивает их количество, а Россия теряет миллиарды.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Что еще отметил эксперт – далее в материале.

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За последнее время Служба успешно атаковала уже 12 нефтеперерабатывающих заводов России

Эксперт отмечает, что за последнее время Служба успешно атаковала уже 12 нефтеперерабатывающих заводов России. "Россия вынуждена была полностью запретить экспорт бензина, потому что уже испытывает его недостаток на внутреннем рынке, где рекордно выросли цены. Надо отметить, что заводы не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но и являются ключевым источником доходов страны-бензоколонки. Деньги от нефтегазовых доходов Россия направляет на войну и убийство украинцев, поэтому НПЗ – законная цель атаки", – акцентирует политолог.

Голобуцкий считает, что СБУ не случайно наращивает интенсивность ударов по НПЗ именно перед посевной. "Спрос на горюче-смазочные материалы в этот период является наибольшим. Частично сорванная посевная уменьшит еще один важный экспортный товар врага – продовольствие. Россия поставляет его за границу, при этом, пытаясь, уничтожить (в том числе физически) конкурентов на этом рынке из Украины", – подчеркивает эксперт.

Проходит тщательное планирование операции: перед запуском дронов идет серьезный этап разведки и сбора информации. Очень точно выбрана цель на самих НПЗ – ректификационные колонны. Попадание туда останавливает работу всего НПЗ и для ремонта его требуется западное оборудование и технологии, которые сейчас официально невозможно ввести в Россию из-за санкций. Речь идет о сложном и массивном оборудовании, количество производителей которого крайне ограничено, что усложнит обход санкций. Вероятно, понадобятся месяцы для восстановления заводов,

– резюмирует политолог.

Напомним на выходных стало известно о прилетах дронов СБУ по ряду НПЗ в России. Сначала дроны отработали по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области. Позже атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.