Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Що ще зазначив експерт – далі в матеріалі.

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За останній час Служба успішно атакувала вже 12 нафтопереробних заводів Росії

Експерт наголошує, що за останній час Служба успішно атакувала вже 12 нафтопереробних заводів Росії. "Росія змушена була повністю заборонити експорт бензину, бо вже відчуває його нестачу на внутрішньому ринку, де рекордно виросли ціни. Треба відзначити, що заводи не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але і є ключовим джерелом доходів країни-бензоколонки. Гроші від нафтогазових доходів Росія направляє на війну та вбивство українців, тому НПЗ – законна ціль атаки", – акцентує політолог.

Голобуцький вважає, що СБУ не випадково нарощує інтенсивність ударів по НПЗ саме перед посівною. "Попит на паливо-мастильні матеріали в цей період є найбільшим. Частково зірвана посівна зменшить ще один важливий експортний товар ворога – продовольство. Росія поставляє його за кордон, при цьому намагаючись знищити (зокрема, фізично) конкурентів на цьому ринку з України", – підкреслює експерт.

Проходить ретельне планування операції: перед запуском дронів йде серйозний етап розвідки й збору інформації. Дуже точно вибрана ціль на самих НПЗ – ректифікаційні колони. Влучання туди зупиняє роботу всього НПЗ і для ремонту його потрібне західне обладнання та технології, які зараз офіційно неможливо ввести у Росію через санкції. Мова йде про складне і масивне обладнання, кількість виробників якого вкрай обмежена, що ускладнить обхід санкцій. Ймовірно, знадобляться місяці для відновлення заводів,

– резюмує політолог.

Нагадаємо на вихідних стало відомо про прильоти дронів СБУ по ряду НПЗ в Росії. Спочатку дрони відпрацювали по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області. Пізніше атакували Словʼянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.