Удары наносят не словами, ракеты за себя скажут, - Зеленский о разрешении на удары по России

Владимир Зеленский 17 ноября записал традиционное вечернее обращение. В нем президент прокомментировал информацию из СМИ о предоставлении Украине разрешения на дальнобойные удары по России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Заметим, СМИ ожидают, что Украина нанесет западными ракетами по России уже в ближайшие дни.

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Дальнобойные удары и реакция на атаку России

Владимир Зеленский отметил, что План усиления Украины – это План победы, который он представил партнерам. И одним из главных его пунктов является дальнобойность для Вооруженных Сил.

Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно,

– сказал Зеленский.

Также президент указал, что 17 ноября был один из крупнейших и наиболее опасных за всю войну российских ударов. Россия запустила 210 дронов и ракет сразу. Большинство целей, к счастью, удалось сбить. Мишенью для России была именно энергетика, критическая инфраструктура.

"И это ответ всем, кто хотел чего-то достичь с Путиным разговорами, телефонными звонками, объятиями – умиротворением. Сегодня этот "голубь мира" прислал нам очередные "Кинжалы" и "Калибры". Вот такая дипломатия. Его язык – это подлость. Россия уже почти тысячу дней делает одно и то же. И от этого надо защищаться", – указал Зеленский.

Украинский гарант отметил, что Украина сейчас еще не получила от партнеров всех нужных систем ПВО. Но работа над этим продолжается. По словам президента, когда этот результат будет, отражение атак станет более полным.

"Обязательно ответим оккупанту. И мы должны выдержать давление сейчас. Любое давление. Любые удары. Чтобы в следующем году достичь своего. Чтобы достичь мира", – подытожил Зеленский.