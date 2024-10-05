Как пишет "Медуза – Live", российские телеграмм-каналы обнародовали выдержку, как утверждается, из нового "кодекса безопасности полетов" авиакомпании "Россия". В нем на работников организации возлагается обязанность "сообщать" об антивоенных настроениях своих коллег.

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Искать врагов среди своих

Согласно опубликованному тексту, сотрудники авиакомпании должны обращать внимание на людей, которые интересуются работой аэропортов, фотографируют или снимают местность. Кодекс обязывает их узнать личные данные человека и запомнить его внешность, а информацию передать руководству.

Так же работники "России" должны поступить, если кто-то из их коллег выражает "недостоверную информацию о проведении "сво", распространяет идеологию экстремизма и сепаратизма. Кроме того, документ регламентирует порядок действий, если сотрудники авиакомпании обнаружат беспилотников.

Тот самый текст, который призывает доносить на "подозрительных" коллег / Фото соцсети

Справка: АО "Авиакомпания "Россия" – российская авиакомпания, входит в состав группы "Аэрофлот". Один из крупнейших авиаперевозчиков страны-агрессора.

К слову, в Новопавловске задержали российского пропагандиста Егора Гузенко, известного как "Тринадцатый". Задержание произошло после критики "Тринадцатым" прокремлевских журналистов, причастных к гибели российского комбата.