Як пише "Медуза – Live", російські телеграм-канали оприлюднили витяг, як стверджується, з нового "кодексу безпеки польотів" авіакомпанії "Росія". У ньому на працівників організації покладається обов'язок "повідомляти" про антивоєнні настрої своїх колег.

Дивіться також У РНБО пояснили присутність військових КНДР на Донеччині

Шукати ворогів серед своїх

Згідно з опублікованим текстом, співробітники авіакомпанії повинні звертати увагу на людей, які цікавляться роботою аеропортів, фотографують чи знімають місцевість. Кодекс зобов'язує їх дізнатися особисті дані людини і запам'ятати її зовнішність, а інформацію передати керівництву.

Так само працівники "Росії" мають вчинити, якщо хтось із їхніх колег висловлює "недостовірну інформацію про проведення "сво", поширює ідеологію екстремізму та сепаратизму. Крім того, документ регламентує порядок дій, якщо співробітники авіакомпанії виявлять безпілотників.

Той самий текст, який закликає доносити на "підозрілих" колег / Фото соцмережі

Довідка: АТ "Авіакомпанія "Росія" – російська авіакомпанія, входить до складу групи "Аерофлот". Один із найбільших авіаперевізників країни-агресорки.

До слова, у Новопавловську затримали російського пропагандиста Єгора Гузенка, відомого як "Тринадцятий". Затримання відбулося після критики "Тринадцятим" прокремлівських журналістів, причетних до загибелі російського комбата.