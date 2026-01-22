"Попытки уже были": готова ли Украина к ударам по АЭС и чем это может обернуться
- ГУР сообщало, что Россия планирует удары по подстанциям, которые обеспечивают работу украинских АЭС.
- Член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая объяснила, какие могут быть последствия от таких атак.
Россия планирует удары по подстанциям, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Впрочем, стоит понимать, что враг и раньше атаковал эти объекты.
Об этом 24 Каналу рассказала член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая, отметив, что первый такой удар произошел еще в ноябре 2022 года, в результате чего в Украине произошел блэкаут. Такие атаки повторялись уже не один раз.
Есть ли риск ядерной катастрофы?
По словам Войцицкой, Украина научилась реагировать на такие угрозы. Есть разработанные протоколы действий и по атомным электростанциям, и по системным операторам и т.д.
Если идет такой обстрел, то делают определенные действия на опережение. Мы научились фактически сводить к минимумам риски ядерного инцидента, когда враг осуществляет такие атаки,
– отметила Войцицкая.
До начала полномасштабной войны Украина производила на АЭС около 50% электроэнергии. Сейчас в определенные периоды этот показатель возрастает до 70 – 80%. Соответственно в результате ударов по инфраструктуре АЭС в энергосистеме уменьшается объем электроэнергии, от чего становится больше отключений света, пока не восстановят робот подстанций.
Россия осуществляет такие атаки еще с 2022 года. Мы сформировали резерв такого оборудования с помощью партнеров. Также подстанции имеют двухуровневую, а иногда и трехуровневую защиту. Она очень эффективна в случае ударов "Шахедами". Паниковать не стоит. А информация об ударах по АЭС вполне может быть психологической операцией, чтобы и Украина, и европейские партнеры начали волноваться,
– сказала Войцицкая.
Какова ситуация с украинскими АЭС?
- Главное управление разведки сообщало, что Россия рассматривает удары по подстанциям украинских АЭС. Кремль хочет отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины. Это повлечет за собой блэкаут.
- В январе враг разведал 10 соответствующих объектов, которые расположены в 9 областях Украины. Все это в очередной раз свидетельствует о геноцидном характере войны, которую ведет Россия против Украины.
- 20 января Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Потом его удалось восстановить.