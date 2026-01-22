"Попытки уже были": готова ли Украина к ударам по АЭС и чем это может обернуться

Россия планирует удары по подстанциям, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Впрочем, стоит понимать, что враг и раньше атаковал эти объекты.

Об этом 24 Каналу рассказала член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая, отметив, что первый такой удар произошел еще в ноябре 2022 года, в результате чего в Украине произошел блэкаут. Такие атаки повторялись уже не один раз.

Есть ли риск ядерной катастрофы?

По словам Войцицкой, Украина научилась реагировать на такие угрозы. Есть разработанные протоколы действий и по атомным электростанциям, и по системным операторам и т.д.

Если идет такой обстрел, то делают определенные действия на опережение. Мы научились фактически сводить к минимумам риски ядерного инцидента, когда враг осуществляет такие атаки,

– отметила Войцицкая.

До начала полномасштабной войны Украина производила на АЭС около 50% электроэнергии. Сейчас в определенные периоды этот показатель возрастает до 70 – 80%. Соответственно в результате ударов по инфраструктуре АЭС в энергосистеме уменьшается объем электроэнергии, от чего становится больше отключений света, пока не восстановят робот подстанций.

Россия осуществляет такие атаки еще с 2022 года. Мы сформировали резерв такого оборудования с помощью партнеров. Также подстанции имеют двухуровневую, а иногда и трехуровневую защиту. Она очень эффективна в случае ударов "Шахедами". Паниковать не стоит. А информация об ударах по АЭС вполне может быть психологической операцией, чтобы и Украина, и европейские партнеры начали волноваться,

– сказала Войцицкая.

Какова ситуация с украинскими АЭС?