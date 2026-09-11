Полностью защититься не удастся: авиационный эксперт объяснил цель ударов по АЗС

Россия все чаще проводит атаки на гражданские объекты в украинских городах, и среди целей оказываются даже автозаправочные станции. Такие удары создают дополнительную опасность для людей и заставляют по-новому оценивать защиту объектов, которые невозможно полностью скрыть от воздушных атак.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что Россия пытается добиться ударами по АЗС и почему последние атаки могут свидетельствовать об изменении подхода к наведению дронов. Он также рассказал, что сейчас может помочь снизить угрозу для таких объектов.

Россияне пытаются усилить психологическое давление

Удары по автозаправочным станциям могут быть частью более широкой тактики террора против гражданского населения. Такие атаки создают постоянное напряжение в городе, ведь люди не могут предсказать, станет ли очередная АЗС следующей целью.

Главное – оказать психологическое давление на население, чтобы нам было очень неудобно и некомфортно жить в Киеве. И для этого они делают все,

– сказал Криволап.

Последние попадания также могут свидетельствовать о том, что россияне усовершенствовали управление дронами непосредственно над городом. Беспилотник, находящийся на высоте 6–7 тысяч метров, может выполнять роль ретранслятора, а после его потери на эту позицию способен зайти другой аппарат.

Сейчас мы видим, что россияне достаточно точно попадают в те объекты, в которые хотят. Похоже, что над Киевом у них есть возможность управлять дронами в режиме FPV, то есть с прямым вмешательством оператора,

– пояснил авиаэксперт.

Механизм такого наведения еще требует детального изучения. Ключевой задачей сейчас является понять, где именно расположены ретрансляторы и какими средствами можно лишить россиян возможности корректировать дроны уже вблизи цели.

Полностью защитить АЗС от ударов не удастся

Удары по автозаправочным станциям для России не новость. Еще месяц–два назад сообщалось, что количество АЗС, по которым уже наносил удары враг, приближалось к 200, однако в основном речь шла об объектах у границы или вблизи линии боевого столкновения.

Сейчас похоже на то, что они отработали технологию управления и точного поражения заправок, а теперь начинают применять ее уже здесь,

– пояснил Криволап.

Защитить такие объекты полностью практически невозможно, ведь накрыть всю инфраструктуру бетонными конструкциями не получится. Часть простых мер безопасности еще можно усилить, однако полноценно перестроить АЗС так, чтобы топливные емкости были максимально защищены под землей, в условиях войны уже значительно сложнее.

Полностью закрыть заправки каким-то бетонным "чехлом" не удастся. А что можно было сделать – спрятать топливные емкости глубже под землю – нужно было делать раньше. Сейчас мы уже не успеем перестроить все таким образом,

– сказал авиаэксперт.

Отдельной проблемой остаются реактивные беспилотники, которые затрудняют перехват и повышают точность атак. Криволап надеется, что в ближайшее время Украина найдет более эффективные решения против этой угрозы, однако подчеркивает, что рассчитывать на скорое окончание воздушного террора не стоит.

Криволап рассказал об атаках на АЗС в Киеве: смотрите видео