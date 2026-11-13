Корабль уже поражен: эксперт оценил перспективы атак на Балтийский флот России

Силы обороны на днях нанесли удар по ракетному кораблю "Наро-Фоминск" в Балтийском море. Украина располагает возможностями для ослабления российского флота в этом регионе.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. Понятно, что Силы обороны не могут использовать морские дроны для нанесения ударов в Балтийском море. Однако атаки БпЛА вполне возможны.

Заставит Россию быть осторожнее

Как напомнил Рыженко, до полномасштабной войны Россия ежедневно выводила в Черное море по 50 кораблей в разные точки. После появления морских дронов враг загнал их в Новороссийск и прикрыл многослойной защитой.

В то же время в Балтийском море Россия продолжает действовать нагло и демонстративно. В частности, российские фрегаты и десантные корабли привлекаются к сопровождению танкеров так называемого теневого флота через местные проливы. Несмотря на это, украинские дроны заставляют врага действовать осторожнее.

Мы можем ослаблять Балтийский флот России, который несет охрану ключевых портов Усть-Луга и Приморска. Расстояние от портов до флота сравнительно невелико,

– отметил Рыженко.

Способна ли Украина наносить удары по российскому флоту: смотрите видео 24 Канала

Помимо Балтийского региона, крайне уязвимым для ударов остается Баренцево море. Ударные беспилотники могут доставить значительные проблемы врагу, ведь в этом районе базируются подводные лодки, входящие в состав стратегических ядерных сил России.