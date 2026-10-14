Россия стремится не только захватить новые территории Украины, но и получить контроль над критически важными ресурсами. Однако украинские удары по российскому тылу ослабляют возможности оккупантов, а Европа ищет способы защитить себя без постоянной опоры на США.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Владимир Путин не остановится на нынешней линии разграничения, зачем России продвижение к источникам воды и насколько эффективны украинские атаки с использованием дронов.

Почему Украина не наносит удары по НПЗ каждый день?

Чуда не произошло. Путин не послушал Трампа и продолжил бомбить Украину. Почему Украина приостановила удары по российским НПЗ, несмотря на массированные атаки России и новые угрозы для Киева и области?

Честно говоря, я думаю, что не факт, что мы не наносим удары по НПЗ. То есть факт, что мы пока еще не нанесли удар по НПЗ. Но если посмотреть на историю наших ударов, они ведь тоже не каждый день происходили.

По сравнению с сентябрем, по сравнению с августом, за первые двенадцать дней мы провели гораздо больше атак с использованием дронов против России, чем раньше.

Мы смотрим, где там работает ПВО, где не работает ПВО, куда мы попадаем, куда не попадаем. А утром же там отчитывается это министерство убийств, рассказывает, сколько дронов они сбили, только не говорят, какими НПЗ или мостами.

Так вот, по количеству, даже если исходить из их отчетов, за первые неполные тринадцать дней количество наших дронов намного больше, чем даже в сентябре. То есть наша активность, несмотря на разговоры Трампа, не снижается.

Кстати, отдельно интересно, что в ночь с одиннадцатого на двенадцатое октября, как раз когда Трамп объявил об энергетическом перемирии, у нас снизилось количество дронов, находившихся на территории России. Но уже этой ночью оно вернулось даже к привычному уровню.

На самом деле наши удары, так же как и удары по НПЗ, если отслеживать и смотреть, как они происходят, идут волнами. Это, скорее всего, связано с рядом причин: необходимостью накопить дроны, необходимостью проанализировать ситуацию с точки зрения предыдущих и будущих ударов.

Погодные условия, я думаю, все видят. Поэтому сказать, что мы не наносим удары по НПЗ, пожалуй, рано, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что все-таки мы решили пока не дергать тигра за усы, как говорится.

А то, что Путин добивается своего, – это факт. Знаете, абсолютное большинство британцев убеждены, согласно опросам, что Путин манипулирует Трампом, добивается всего, чего хочет. Трампу никто не верит.

Я убежден, что если сейчас спросить у большинства стран Европы, на самом деле они примерно так и будут думать.

Британцы – это всегда были самые большие естественные союзники Соединенных Штатов. Фактически Великобритания – единственная страна, которая поддержала Соединенные Штаты в последних двух войнах, когда даже все остальные страны НАТО были против.

Поэтому этот опрос весьма показателен: граждане страны, которые считали Соединенные Штаты своим главным партнером и союзником, полагают, что этим партнером сейчас управляет в некоторой степени Россия, некий Советский Союз.

Понятно, что впереди у нас еще довольно большой период, почти три недели нам нужно устоять перед этой "трампаниной", которая будет раздаваться с одной стороны.

С другой стороны, я надеюсь, что все-таки мы начнем наносить удары. Хотя бы если не по НПЗ, то по мостам. Потому что здесь я вижу, что действительно есть определенные сдвиги, довольно позитивные.

Петр Андрющенко: смотрите видео

Когда украинская баллистика реально изменит правила игры?

Когда украинская баллистика сможет наносить удары по территории России и как это изменит ситуацию в войне?

Здесь не столько наличие ракет, сколько динамика их производства должна изменить ситуацию. Здесь есть объективные факторы, которые стоит учитывать. Может быть разное отношение к Fire Point, все мы это понимаем. Оставим это в стороне.

А дело в том, что одним из лучших продуктов, который в свое время быстро масштабировался и изменил ситуацию, в частности в отношении Middle Strike, является изделие Fire Point, и все это знают. Все наши были им довольны, как и подразделения, которые с ним работали. Он масштабировался, и это действительно кардинально изменило карту.

Затем подтянулись другие, потом изменилась стратегия, изменилась тактика. Но факт остается фактом. То есть один продукт смог, условно говоря, изменить общую ситуацию на линии фронта, что мы видим.

То же самое будет и с баллистикой. Безусловно, баллистика сама по себе не приведет нас к победе. Безусловно, она не долетит, как кто-то мечтает, до Мавзолея.

Но это будет действительно изменение. Почему? Потому что баллистика даже на том расстоянии, на котором она работает, будет достаточно помогать.

Я могу привести свежий пример, который мы недавно зафиксировали. Это удар по одному из ростовских мостов. Там есть такой разводной мост, он поднимается, под ним проходит судно. Он очень важен.

Последствия удара по Ростовскому мосту / Атеш

Он фактически номер один среди мостов, обеспечивающих снабжение российской военной группировки в Донецкой области и вообще по всей оккупированной территории, обеспечивающий сообщение с Крымом и влияющий на морские сообщения, которые там постепенно пытаются восстановить россияне.

А били по этому мосту не по самой конструкции, судя по всему, били по механизму, вполне логично, который поднимает этот мост. Потому что если вывести его из строя, он тоже работать не будет.

Здесь бы баллистика нам помогла, и можно было бы остановить российскую железнодорожную логистику гораздо быстрее, проще и легче. Потому что это действительно то, что меняет правила игры.

Понятно, что все обсуждают, и есть много гипотез о том, что нужно делать, как нужно бить и куда нужно бить. Но чем больше у нас своего, что бьет, что взлетает так быстро, почему россияне не могут противодействовать, тем лучше.

Как не вспомнить ночной удар по Киеву, который обсуждался, потому что С-400 били, что там тревога фактически одновременно с ударом уже зазвучала. Все мы знаем, как это происходит. Никакой измены здесь нет, но факт есть факт.

Так вот, очень хочется, чтобы то же самое начали испытывать россияне с теми же последствиями. Единственное, что мы не бьем по домам, по многоэтажкам, но мы бьем, в частности, по НПЗ. И это действительно сильно упростит нам ситуацию.

Как ни крути, это не какая-то "вундервафля", это не "Фау-2", это не оружие победы. Это то, что действительно поможет нам изменить ситуацию и с экономикой России, и с обстановкой на линии фронта, если этим правильно распорядиться.

Разведданные США, "трампанина" и что на самом деле думает Европа

Рискнет ли Трамп лишить Украину американских разведданных и насколько критичной остается поддержка Европы?

Насколько я помню, в прошлом году еще глава разведки Кирилл Буданов очень подробно отвечал на эти вопросы. И тогда выяснилось, что большую часть разведданных, которые мы получаем напрямую от Соединенных Штатов, мы в принципе покупаем за партнерские деньги.

Но мы являемся бенефициаром прямой покупки, и поэтому это немного сложно остановить. Я не думаю, что ситуация в данном случае кардинально изменилась. Это с одной стороны.

И тогда он говорил, что это не настолько критично, если какую-то часть они перестанут передавать. С другой стороны, я бы не впадал в эйфорию, потому что европейские разведданные мы не будем получать, если Соединенные Штаты не дадут разрешения.

Мы получаем разведданные не только от Соединенных Штатов, но и от различных стран НАТО – не буду их называть вслух – и уже они предоставляют их нам с разрешения США. Поэтому это тоже отчасти будет, мягко говоря, неприятно.

Почему Трамп так высказывается о разведданных? Среди его сторонников уже поднялась очень большая волна после его разговоров с Путиным и после угроз, которые звучат в наш адрес. Не вся MAGA – это протрамповский откос. Там есть люди, которые полностью за нас. Есть люди, которые всегда нас поддерживали.

И здесь я бы даже вернулся к спикеру Палаты Джонсону, который прямо говорил, что проблема с дизельным топливом – это проблема Ормузского пролива, а не Украины.

То есть там все-таки есть хоть немного голосов, на которые Трамп и его команда должны ориентироваться. С другой стороны, я думаю, они все-таки боятся, что может случиться так, что они получат провальный Сенат.

И здесь могут возникнуть дальнейшие неприятные моменты, связанные с процедурой импичмента. Если они получат шестьдесят мест, то вообще смогут блокировать решения Трампа.

Поэтому они вынуждены местами смягчать риторику в отношении Украины, чтобы не терять голоса. Но я убежден, что в течение трех недель нас ждет еще чертовски много сюрпризов, которые он может выдать – я не знаю.

Посмотрим, что еще он будет нам угрожать. Все-таки ситуация ухудшается тем, что россияне получили доступ к "телу", как говорится, и не только к Трампу. Они получили доступ к его переговорщикам. Тот же Дмитриев оттуда не вылезает. Рассказывает им истории о замечательном потенциальном заработке.

С другой стороны, Европа становится сильнее. Давайте не будем забывать, что Кирилл Дмитриев от имени Путина предлагал не только разделить Украину, но и построить "Северный поток" в Германию, которую никто не спрашивал, нужен ли ей этот "Северный поток" и собирается ли она им пользоваться.

Поэтому в этих процессах есть очень плохие вещи для нас, но с другой стороны, они одновременно происходят с очень хорошими вещами именно для нас. Поэтому такой странный мир, который действительно серый.

Почему Путин не остановится на Донбассе и при чем здесь вода?

Действительно ли Донбасс является главной целью Путина, или даже территориальные уступки не остановят Россию от дальнейшей агрессии?

Тактика террора показывает, что им и нечем, и некуда, и не как продвигаться. По сути, если разобраться, то очень показательно, что вчера этот летающий Fat Bomber заявлял, что нам нельзя соглашаться на энергетическое перемирие, потому что единственное наше преимущество на сегодняшний день – это удары по гражданскому населению, по энергоструктуре, по Киеву, по Украине.

И это хотя бы как-то заставляет украинцев думать о том, что с нами нужно разговаривать.

Если такие откровенные вещи высказывают, то это действительно факт. Они уже ни в чем не сдерживаются. Остановится ли Путин на Донбассе? Нет, не остановится.

Понятно, что, с одной стороны, все абсолютно правы: он хочет просто уничтожить украинскую нацию. Геноцидальная политика никуда не девается. Но для европейцев и наших иностранных партнеров это уже звучит немного привычно.

Давайте честно скажем, эта тема им немного надоела. Но здесь есть другие моменты, на которые нам следует обратить внимание.

О чем речь? Например, о водном кризисе на Донбассе, особенно на территории Донецкой области. На территории Донецкой области невозможно восстановить нормальное водоснабжение без контроля над Северским Донцем на территории Харьковской области и каналом, который соединяет Кальмиус и Днепр и проходит через Днепропетровскую область.

Поэтому ты можешь владеть Донецком, Мариуполем, Волновахой, Горловкой, Макеевкой, Покровском, в конце концов, Святогорском, но людей там нечем напоить.

Чем больше территории ты контролируешь, тем больше воды тебе нужно, а ее становится все меньше. Это означает, что с технической точки зрения у России нет другого выхода, как продвигаться к источникам этой воды. И это очень важно.

Это абсолютно прагматичная история, не связанная ни с какой идеологией. Решения водного кризиса в Донецкой области нет. Россияне же пытались проложить водовод непосредственно из Дона. Там сейчас посадили этого Сергея Иванова, который в свое время был заместителем Шойгу. Справедливо посадили. Надеюсь, что он никогда не выйдет.

Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что ученые говорят: воды в Доне недостаточно с учетом потребностей всех водопользователей самой реки, чтобы поставлять ее в Донецкую область и компенсировать соответствующие потери.

Эти технические моменты очень просто объяснить партнерам. Это уже не какие-то идеологические принципы, непонятные Кушнеру, Виткоффу или тому же Трампу.

Ну где они, где идеология, где ценности и так далее? Здесь речь идет об абсолютно практическом вопросе: пусть Путин скажет, как они собираются обеспечивать водой жителей, например, Донецкой области, если мы закончим войну по линии боевого столкновения, которая существует на сегодняшний день. А никак – правильный ответ.

Надеяться на бесконечный дождь? Ну, это же бред. Там воду еще из Азовского моря можно брать, но она стала настолько соленой, что даже медузы там выживают лишь при определенных условиях. Это означает, что ее на сегодняшний день даже невозможно опреснять так, чтобы использовать в качестве питьевой воды.

Поэтому эти вопросы важны. И это не единственный нюанс, связанный с областями. С другой стороны, очень интересно посмотреть на российские карты.

Недавно у нас был спор по поводу российских карт. На них нет Запорожской, Донецкой и Херсонской областей в пределах наших административных границ. Они нарисованы так, как проходит линия соприкосновения на сегодняшний день.

Потому что в российской Конституции нет четко определенных границ этих областей, которые они включили в свой состав. На самом деле возникает очень много вопросов, но с этим нужно бороться. Все эти мирные планы сейчас будут возникать снова и снова. Россияне понимают, что получили доступ к "телу" и будут максимально его использовать.

Мы, пожалуй, будем это обсуждать, но на самом деле там обсуждать нечего, потому что эти переговоры ни к чему не приводят. Обсуждается все то же самое. Что касается источников информации, то я напомню, что Reuters – это просто сливной бачок Кремля. И сказать, что у них есть какие-то инсайды, поступающие не от Федеральной службы безопасности, нельзя.

В американских источниках они тоже не слишком засветились. Washington Post пишет, и я верю их источникам, ведь это аналитическая авторская колонка, а не журналистская редакционная статья. Это просто размышления человека, который пишет и обладает определенной информацией.

С другой стороны, если посмотреть на все эти условия, то это же все уже было. Вот недавно было, а до того тоже недавно было: и перед Овальным кабинетом, и после Анкориджа. И еще будет. Таких условий Путин ничего нового не придумает.

Даже если просто представить, что мы сейчас согласились на эти условия, особенно учитывая, что в Украине тоже проснулись те, кто мечтает закончить войну на любых условиях, то есть еще одно условие, к которому они постоянно возвращаются.

Речь идет о необходимости в первую очередь решить вопрос, из-за которого возникла война и началась так называемая "СВО". Все понимают, что это вопрос существования украинской нации в том или ином виде, чего Россия не может допустить.

Это не вопрос зависимости Киева или превращения Украины в часть какой-то белорусской модели. Нет, вопрос в том, что мы просто должны перестать существовать. И мне почему-то кажется, что на эти условия мы никогда не согласимся. Поэтому и будет продолжаться эта перетяжка каната, пока российская армия не деградирует до соответствующего уровня вместе с экономикой. Или, возможно, кто-то из генералов в конце концов решится, убьет Путина, совершит путч и выторгует себе зону безопасности.

Война против Европы и планы Путина

Просто Путин теряет все, и я так вижу, что он абсолютно не обращает внимания на все эти территории, потому что не они же ему были нужны, а это действительно геноцид нашего народа. Так еще и Служба внешней разведки пишет, что до 2045 года у него есть планы воевать против Европы. Европа уже вроде бы это поняла?

Я думаю, даже раньше. Они могут воевать, есть разные сценарии, в том числе и деятельность вражеской агентуры. Как с ней бороться? Европа уже понемногу этим занимается, но нужно больше.

По крайней мере, Европа снова просыпается. Я понимаю, что мы все хотим, чтобы это произошло быстрее, но пока не получается. Будем надеяться, что получится.

Нам бы еще меньше различных повторений. Я не говорю сейчас об AfD, сторонниках Лепена или Орбане. Нам бы, условно говоря, таких союзников, как поляки, чтобы они опомнились и там не проснулись ультраправые, которые считают, что Путин лучше украинца, чем Бандера.

Это тоже такая себе история. Европу, безусловно, потрясет, но результат на самом деле будет сильным. Такой сильной в своих решениях, как сейчас, Европа еще никогда не была. Это абсолютный плюс для нас. Это дает веру и надежду.

И в этих историях самое смешное то, что россияне постоянно трубят о НАТО. Мол, главное, чтобы Украина не была в НАТО. А я почему-то не вижу, чтобы среди украинцев было больше желания туда вступать. И, глядя на ситуацию в Европе, вижу, что там тоже очень осторожно относятся к НАТО. Кто знает, не закончится ли все созданием нового Европейского Союза, уже без Соединенных Штатов.

Европа вздрогнула от того, что делает Трамп. Контур размылся. Линии нет. Пятая статья НАТО – это уже, наверное, ребенок в первом классе знает, что она не работает?

Даже пятиклассник знает о Будапештском меморандуме и о том, кто кому друг и кто гарант. В Европе уже есть конкретные планы: страны увеличивают военные бюджеты, расширяют разработки и контакты с нами.

Теперь и наши подразделения ездят обучать иностранных партнеров. Раньше они обучали нас, а теперь мы с благодарностью делимся собственным опытом.

Европейские страны наращивают военные бюджеты не только ради пятипроцентного взноса в НАТО. Они разрабатывают аналоги Patriot, укрепляют противовоздушную оборону и программы по беспилотникам. Все понимают, что США перестали быть надежным партнером.

Такое доверие невозможно быстро вернуть, и я даже не знаю, что должен был бы сделать преемник Трампа, чтобы ему снова поверили. Поэтому Европа движется к военной автономии. Речь идет о ракетных программах, ПВО, дронах, а впоследствии – о спутниковых технологиях и космосе.

В планах на 2030 год – быть готовыми к расхождению с США, чтобы отсутствие американского военного присутствия не стало для Европы критическим ударом. О чем это свидетельствует?

В конце XX и в начале XXI века цивилизованные страны работали над преодолением колониализма и изоляционизма, строили общее геополитическое пространство. А теперь вернулись старые политики, которые восстанавливают изоляционизм и колониальную политику. Россия, в частности, ведет против Украины абсолютно колониальную войну.

И здесь есть положительный момент. Европа вынуждена становиться более автономной, но не распадаться на отдельные страны, как этого хотел бы Путин. Ему было бы выгодно, если бы не существовало единой Европы, а отдельно действовали Великобритания, Франция, Германия и другие государства.

Но пока тенденции свидетельствуют об обратном: Европа объединяется перед лицом общих вызовов, независимо от членства стран в Европейском Союзе. Это дает надежду на формирование нового военного, торгового и экономического альянса. Я надеюсь, что мы еще увидим новый Ренессанс Европы. И это прекрасно, ведь Европа имеет глубокие цивилизационные традиции и сильные институты. А кто, как не мы, должен быть частью этой Европы?