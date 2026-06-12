Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на предприятие "Вода Донбасса".

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Какова ситуация с водоснабжением в Донецкой области?

По данным предприятия, причиной прекращения водоснабжения на оккупированных территориях стала атака на энергетическую инфраструктуру. Известно,, что подачу воды прекратили в Донецк, Ясиноватую и Червоногвардейский район Макеевки.

В то же время перебои с водоснабжением в Донецке и прилегающих населенных пунктах фиксируются регулярно после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Одной из основных причин проблем является повреждение узлов и насосных станций канала "Северский Донец – Донбасс", который обеспечивал регион водой.

На данный момент информация о сроках восстановления водоснабжения в оккупационных администрациях не обнародована

Стоит отметить, что Донецкая область традиционно является наименее обеспеченным водными ресурсами регионом Украины, поэтому критически зависит от внешних источников водоснабжения. В летний период ситуацию усугубляют аномальные жары, из-за которых мелеют и пересыхают водохранилища, реки и даже колодцы, оставляя население без стабильного доступа к воде.

На временно оккупированных территориях области, в частности в Донецке, Макеевке и Горловке, ситуация достигла уровня коммунального коллапса. Воду подают по жестким графикам – иногда лишь на несколько часов раз в несколько суток, а кое-где централизованное снабжение отсутствует неделями. К тому же качество воды крайне низкое и представляет риск для здоровья, что делает ее непригодной для потребления без дополнительной очистки.