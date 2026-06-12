Про це пишуть росЗМІ з посиланням на підприємство "Вода Донбасу".

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Яка ситуація з водопостачанням у Донецькій області?

За даними підприємства, причиною припинення водопостачання на окупованих територіях стала атака на енергетичну інфраструктуру. Відомо, що подачу води зупинили до Донецька, Ясинуватої та Червоногвардійського району Макіївки.

Водночас перебої з водопостачанням у Донецьку та прилеглих населених пунктах фіксуються регулярно після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однією з основних причин проблем є пошкодження вузлів і насосних станцій каналу "Сіверський Донець – Донбас", який забезпечував регіон водою.

Наразі інформації про терміни відновлення водопостачання в окупаційних адміністраціях не оприлюднили

Варто зазначити, що Донеччина традиційно є найменш забезпеченим водними ресурсами регіоном України, тому критично залежить від зовнішніх джерел водопостачання. У літній період ситуацію погіршують аномальні спеки, через які міліють і пересихають водосховища, річки та навіть колодязі, залишаючи населення без стабільного доступу до води.

На тимчасово окупованих територіях області, зокрема в Донецьку, Макіївці та Горлівці, ситуація досягла рівня комунального колапсу. Воду подають за жорсткими графіками – іноді лише на кілька годин раз на кілька діб, а подекуди централізоване постачання відсутнє тижнями. До того ж якість води вкрай низька й становить ризик для здоров'я, що робить її непридатною для споживання без додаткового очищення.