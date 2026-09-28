При построении системы защиты интернет-сетей нужно готовиться к худшему. Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал в эфире телемарафона.

Что сказал Корецкий?

Украинский премьер заявил, что вопрос защиты цифровой инфраструктуры и мобильной связи уже стал предметом обсуждения на заседании Штаба Верховного Главнокомандующего. Глава правительства подчеркнул, что при построении системы обороны интернет-сетей необходимо готовиться к худшим сценариям развития событий.

Корецкий отметил, что риски для цифровой и коммуникационной системы Украины будут высокими до завершения боевых действий. По словам премьер-министра, для того чтобы предотвратить отключение связи, государство сочетает гибкие подходы и нестандартные решения. Среди них – размещение оборудования под землей, использование облачных хранилищ, перенос данных за рубеж или сочетание всех этих способов одновременно.

Что-то должно быть под землей, что-то – в "облаке", что-то – за рубежом, что-то – в смешанном варианте, а что-то – все три варианта одновременно. Поэтому единого правила нет, но что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и готовиться – это факт,

– заявил глава Кабмина.

Отметим, что российские власти фактически признали начало системных атак на украинские центры обработки данных.

Напомним, издание Financial Times писало, что Россия усилила удары по украинским дата-центрам и телекоммуникационным объектам. Страна-агрессор стремится подорвать цифровую экономику Украины.

Украинские чиновники и представители бизнеса предупреждают, что Кремль может попытаться вызвать более масштабные сбои в работе цифровой инфраструктуры. Это может повлиять на банки, системы онлайн-платежей, бизнес, государственные сервисы и военные структуры.