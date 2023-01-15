Мировые лидеры уже отреагировали на это ужасное событие и осудили действия страны-агрессоры. Политолог Николай Давыдюк считает, что руководители европейских стран и евродепутаты должны лично приехать в Днепр и увидеть своими глазами эту трагедию. А потом принять соответствующие решения, чтобы дать отпор России. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Украина должна получить все супероружие

По мнению политолога, реакция мира и стран НАТО должна быть такой.

Во-первых, Украине должны предоставить танки.

"Философские разговоры, которые велись в Берлине и Париже по поводу того, давать или нет, нужно прекратить. Это трагедия – жирная точка в этом вопросе: давать надо", – подчеркнул он.

По его словам, россияне продолжают обстреливать мирное население, и этот терроризм должен закончиться тем, что Украина получит все супероружие, очистит свою территорию от российского фашистского фактора и будет спокойно жить.

"Они должны предоставить нам танки. Если захотят, пусть потом их забирают обратно, не захотят – пусть оставляют нам. Но, возможно, им еще понадобятся", – предположил Давидюк.

Во-вторых, нам должны предоставить также противовоздушную оборону – Patriot должны идти к нам быстрее и больше.

В третьих, европейские страны должны перестать тайно заигрывать с политиками типа Арестовича с его пророссийскими заявлениями.

"Мол, мы будем финансировать твою партию, а ты будешь таким, как Макрон – лояльным Путину, и будешь делать правильные заявления. Париж и Берлин должны прекратить свои попытки поддерживать такие политические движения", – считает политолог.

Игра на руку Путину

Он отметил, что сегодня дети вместе с родителями в Днепре выгребали железобетон в разрушенном доме, чтобы к нему была возможность подъехать большая техника – спасать людей.

А украинские так называемые чиновники и политики делают заявления, что, мол, это украинское ПВО сбило эту ракету и она якобы попала в дом.

– подчеркнул Давидюк.

По его мнению, это недопустимо, ведь это – коллаборация и игра на руку Путину.

Политолог считает, что сегодня нужно сделать приглашение Шольцу, Макрону, брюссельским чиновникам, чтобы они приехали в Днепр и посмотрели на эту трагедию, и после этого решали, предоставлять танки Украине или нет.

"Хотите ли вы такое же у себя в Париже или нет? Когда нам говорят, посмотрим, предоставлять ли оружие, мало жертв. Приезжайте, смотрите и принимайте решения", - отметил он.

Толерантность не ко времени

По мнению Давидюка, сегодня не должно быть толерантности ко всему российскому.

Российские депутаты, сидящие в украинском парламенте – ОПЗЖ, Бойко, Левочкин, Новинский, Мураев, депутаты и не депутаты – всех в обменном фонде. Менять на наших солдат, сидящих в России,

– заметил он.

Политолог считает, что толерантность типа, "мы незаконно у них забрали мандат", сегодня ни при чем.

"А россияне законно обстреляли дом в Днепре? Они законно убивают людей под Соледаром?" – подчеркнул он.

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Трагедия в Днепре – реакция врага на отсутствие побед

По его словам, грубый, циничный, кровавый обстрел Днепра, сделанный намеренно российской армией, произошел по причине того, что они не взяли Бахмут и Соледар.

Россияне этим перекрывают отсутствие успехов на полях сражения в Донбассе. Они этим перебивают отсутствие сожженных миллиардов и десятков тысяч своих зэков и "мобиков", которые погибли даром, но ни один украинский город не взяли.

– подчеркнул собеседник.

Он считает, что именно поэтому враг продолжает технологию: нет побед – будем пугать кровавыми убийствами детей и пенсионеров.

"Но это не военные победы – это издевательство над мирным населением, терроризм и рашизм", – подчеркнул он.

По его словам, после этого следует внести в украинский парламент закон о признании преступной идеологией рашизма. Русская православная церковь, русские партии, русский язык, русские месседжи – все это должно быть незаконным.

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