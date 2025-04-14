Стратегию Кремля объяснил Центр стратегических коммуникаций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на SPRAVDI.

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Что пытается осуществить Кремль своими атаками

Центр стратегических коммуникаций напоминает, что Россия согласилась на полное прекращение огня еще 11 марта. Однако Путин отказывается принять предложение США уже второй месяц подряд.

Искусственно затягивая переговорный процесс, Москва стремится захватить больше украинской земли и сломать боевой дух украинцев, склонив их к "миру" на условиях Путина,

– написали в SPRAVDI.

Единственный способ остановить террор Кремля, как отмечается в сообщении – это усилить санкции против России и увеличить военную помощь Украине.

Атаки России по территории Украины

Напомним, что Кремль систематически осуществляет акты террора в Украине.

В четверг, 10 апреля, россияне атаковали Днепр. Известно о по меньшей мере 9 пострадавших, есть погибший.

Почти каждую ночь враг атакует "Шахедами". В ночь на 13 апреля российская армия запустила 55 дронов-камикадзе. Большинство БпЛА атаковали Киев.

Утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по Сумах. Сообщается о десятках погибших и раненых, большое количество поврежденных зданий.

В Европе удар по Сумах классифицируют как военное преступление. Негативное отношение к нему и соболезнования погибшим выразили Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйн и другие мировые лидеры и высокопоставленные чиновники ЕС.