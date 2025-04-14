Стратегію Кремля пояснив Центр стратегічних комунікацій. Про це пише 24 Канал із посиланням на SPRAVDI.

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Що намагається здійснити Кремль своїми атаками

Центр стратегічних комунікацій нагадує, що Росія погодилася на повне припинення вогню ще 11 березня. Проте Путін відмовляється прийняти пропозицію США вже другий місяць поспіль.

Штучно затягуючи переговорний процес, Москва прагне захопити більше української землі й зламати бойовий дух українців, схиливши їх до "миру" на умовах Путіна,

– написали у SPRAVDI.

Єдиний спосіб зупинити терор Кремля, як зазначається у повідомленні – це посилити санкції проти Росії та збільшити військову допомогу Україні.

Атаки Росії по території України

Нагадаємо, що Кремль систематично здійснює акти терору в Україні.

У четвер, 10 квітня, росіяни атакували Дніпро. Відомо про щонайменше 9 постраждалих, є загиблий.

Майже кожну ніч ворог атакує "Шахедами". У ніч проти 13 квітня російська армія запустила 55 дронів-камікадзе. Більшість БпЛА атакували Київ.

Зранку 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. Повідомляється про десятки загиблих та поранених, велику кількість пошкоджених будівель.

У Європі удар по Сумах класифікують як воєнний злочин. Негативне ставлення до нього та співчуття загиблим висловили Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйн та інші світові лідери та високопосадовці ЄС.