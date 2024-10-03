Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Харьковской ОВА. Олег Синегубов сказал, какие последствия вражеской атаки.

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Чиновник рассказал, что было 17 управляемых авиабомб. Российские КАБы попали в гражданскую инфраструктуру населенных пунктов области, в частности, Харькова. Одна авиабомба – в пятиэтажку. Сейчас спасательная операция завершена полностью.

Погибших по этой локации нет. Это скорее не правило, а исключение. Потому что та квартира, в которую непосредственно попал КАБ, была нежилая. То есть там люди не находились на момент попадания. Хотя дом был полностью заселен,

– подчеркнул Олег Синегубов.

Добавил, что 5 человек госпитализировали. Среди пострадавших – трехлетняя девочка. У ребенка острая реакция на стресс.

По словам председателя ОВА, сейчас все службы и подразделения работают на месте российского удара. ГСЧС устраняет аварийность.

Газовые службы полностью проверяют систему. Прогнозируют, что уже сегодня будут подключены те подъезды, которые относительно остаются конструктивно не поврежденными. Также будут назначены все необходимые экспертизы, чтобы установить, нарушена ли конструкция пятиэтажки. То есть подлежит ли этот дом восстановлению.

Чиновник отметил, что это очень важно для того, чтобы люди понимали: или они будут получать компенсацию за полностью разрушенное жилье, или за поврежденное. Синегубов заявил, что надо сделать все организационно и административно быстро для того, чтобы люди максимально быстро получили компенсацию. Ведь впереди отопительный сезон.

39 человек эвакуированы из этого жилого дома. 17 обратились за предоставлением временного места для проживания. Все пока расселены,

– отметил председатель ОВА.

Обратите внимание! По состоянию на 10:30 количество пострадавших в результате этой вражеской атаки возросло до 12. Однако Синегубов заметил, нужно понимать, что острая реакция на стресс может проявиться позже. Так же акубаротравмы.