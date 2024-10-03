Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Харківської ОВА. Олег Синєгубов сказав, які наслідки ворожої атаки.

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Посадовець розповів, що було 17 керованих авіабомб. Російські КАБи влучили в цивільну інфраструктуру населених пунктів області, зокрема, Харкова. Одна авіабомба – у п'ятиповерхівку. Наразі рятувальна операція завершена повністю.

Загиблих по цій локації немає. Це скоріше не правило, а виняток. Тому що та квартира, в яку безпосередньо влучив КАБ, була нежитлова. Тобто там люди не перебували на момент влучання. Хоча будинок було повністю заселено,

– наголосив Олег Синєгубов.

Додав, що 5 людей госпіталізували. Серед постраждалих – трирічна дівчинка. У дитини гостра реакція на стрес.

За словами голови ОВА, наразі всі служби й підрозділи працюють на місці російського удару. ДСНС усуває аварійність.

Газові служби повністю перевіряють систему. Прогнозують, що вже сьогодні будуть під'єднані ті під'їзди, які відносно залишаються конструктивно не пошкодженими. Також будуть призначені всі необхідні експертизи, щоб встановити, чи порушено конструкцію п'ятиповерхівки. Тобто чи підлягає цей будинок відновленню.

Посадовець наголосив, що це дуже важливо для того, щоб люди розуміли: або вони будуть отримувати компенсацію за повністю зруйноване житло, або за пошкоджене. Синєгубов заявив, що треба зробити все організаційно й адміністративно швидко для того, аби люди максимально швидко отримали компенсацію. Адже попереду опалювальний сезон.

39 людей евакуйовано з цього житлового будинку. 17 звернулися за наданням тимчасового місця для проживання. Усі наразі розселені,

– зазначив голова ОВА.

Зверніть увагу! Станом на 10:30 кількість постраждалих внаслідок цієї ворожої атаки зросла до 12. Однак, Синєгубов зауважив, потрібно розуміти, що гостра реакція на стрес може проявитися пізніше. Так само акубаротравми.