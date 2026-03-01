Россияне готовят новые атаки по инфраструктуре Украины, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил об угрозе новых атак России на украинскую инфраструктуру, согласно разведданным.
- Он подчеркнул важность сохранения концентрации служб, ответственных за защиту от воздушных ударов, и напомнил о сложностях зимы из-за массированных атак.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе новых атак России по украинской инфраструктуре. По его словам, соответствующая информация уже поступила от разведки.
Зима 2026 года стала одной из самых сложных для украинского народа. Об этом глава государства рассказал в своем вечернем обращении.
О чем предупредил президент?
Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует подготовку России к новым атакам по критической инфраструктуре. Глава государства подчеркнул, что все службы, ответственные за защиту страны от воздушных ударов, должны сохранять максимальную концентрацию.
Каждый, чья работа – защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной, как и зимой. На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели максимум из возможного,
– подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что Украина прошла самую сложную зиму с начала полномасштабного вторжения. Он добавил, что россияне начали эту зиму с массированного удара шестого декабря, который стал одним из крупнейших. Глава государства напомнил о том, что в ударе было более чем семьсот различных целей, и только ракет – более чем пятьдесят.
Много баллистики было этой зимой,
– подытожил президент.
Что известно о последних российских атаках?
В ночь на 1 марта российские войска атаковали Украину 123 ударными беспилотниками с разных направлений, из которых 110 удалось обезвредить силам ПВО. В результате атаки зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 7 локациях и падение сбитых обломков на 4 локациях.
Утром 1 марта российские беспилотники атаковали Харьков, в результате удара в общежитии в Шевченковском районе вспыхнул пожар. Дрон также попал в парк в Салтовском районе, повредив окружающие здания, но без пострадавших.
Накануне российские дроны атаковали Обуховский район Киевской области, повредив частный дом, автомобиль и аграрное помещение. В результате атаки никто не пострадал, а местные власти обеспечат необходимую помощь.