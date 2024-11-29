В Германии заявили, что угроза энергоснабжению Украины растет

Угроза энергоснабжению Украины растет из-за целенаправленных атак со стороны России. Также восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры становится все более сложным для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZDF. Отмечается, что состояние энергосистемы Украины имеет значительное влияние на население, производство, а также на оружейную промышленность.

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Энергосистема Украины под угрозой

Главный военный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фройдинг заявил, что Украине будет сложно восстановить разрушенную Россией энергетическую инфраструктуру.

Кристиан Фройдинг отметил необходимость дальнейших поставок запчастей, генераторов и материального обеспечении украинских военных.

Воля украинского населения и украинских военных к победе в этой войне непоколебима. Но, конечно, есть и усталость,

– признал он.

В то же время Фройдинг добавил, что не ожидает облегчения для Украины из-за зимней погоды в районах боевых действий.

Напомним, ночью 28 ноября Украина пережила очередную массированную атаку на энергетические объекты. Вследствие этого были введены аварийные отключения света, которые к обеду были отменены.