Россия хочет сломать украинцев холодом и темнотой, но получает обратный эффект, – FT

Россия пытается сломать украинцев ударами по энергетической инфраструктуре, погружая города в холод и темноту. Впрочем, такие атаки не достигают своей цели.

Уровень готовности населения продолжать сопротивление даже вырос. Об этом сообщает Financial Times.

Чего пытается достичь Россия?

Украина переживает одну из самых тяжелых зим с начала полномасштабной войны. Российские удары по энергетической инфраструктуре во время морозов направлены на то, чтобы подорвать выносливость населения и заставить Киев к уступкам.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Москва сознательно атакует энергетику, пытаясь заставить Украину капитулировать.

В то же время он подчеркивал важность усиления ПВО для защиты критической инфраструктуры.

Однако устойчивость украинцев только растет

Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии, заявил, что российская кампания крупномасштабных ударов по украинской энергетике не имела существенного влияния на общественные настроения.

В частности, по состоянию на конец января 2026 года около 65% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется – это даже больше, чем в декабре.

Социологи отмечают, что российская кампания блэкаутов не изменила общественные настроения в пользу "мира любой ценой".

Несмотря на психологическую усталость, холод и ночные обстрелы, украинцы сохраняют чувство юмора и способность адаптироваться. В то же время эксперты предупреждают: длительные атаки по энергетике и в дальнейшем остаются серьезным вызовом.

Какова ситуация в энергетике?