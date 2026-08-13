Об этом пишет "РБК-Украина".

Почему Россия может наносить удары по газовой инфраструктуре?

В украинской разведке отмечают, что предстоящий осенне-зимний период принесет новые вызовы для энергетического сектора. Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк подробно рассказал о возможных направлениях вражеских ударов.

Мы считаем, что в осенне-зимний период, помимо объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжение, под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях,

– заявил он.

По словам разведчика, существует серьезный риск обстрелов той инфраструктуры, которая отвечает за отбор "голубого топлива" из подземных хранилищ. Кроме того, под прицелом могут оказаться мощности, обеспечивающие импорт газа из европейских стран.

Напомним, на данный момент Украина уже сумела накопить в своих хранилищах почти 14 миллиардов кубометров газа. Однако специалисты отмечают, что для стабильного перезимовки государству все равно понадобится дополнительный импорт топлива.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль озвучил сумму в 400 миллионов евро, необходимую для этих целей. Однако сейчас эту цифру называют лишь минимальной суммой, необходимой для осуществления закупок.

Помимо энергетического и газового секторов, опасность может коснуться и других критически важных сфер жизнеобеспечения. Денис Шмыгаль также предполагал, что предстоящей зимой российские войска могут сосредоточить свои удары по объектам водоснабжения.