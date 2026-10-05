Путин начал бить по энергетике Украины раньше, чем обычно, – ISW назвал причину

Российская армия начала новую кампанию массированных атак на украинскую энергосистему в преддверии зимы. Оккупанты пытаются разрушить критически важную инфраструктуру до того, как Украина развернет эффективную защиту от баллистических ракет и реактивных дронов.

Как отмечают аналитики в отчете Института изучения войны (ISW) от 4 октября, такая спешка Москвы связана с тем, что российский диктатор Владимир Путин вынужден пересмотреть свою "теорию победы" из-за успехов Сил обороны на поле боя в 2026 году.

Изменение тактики Кремля

Теперь, по мнению аналитиков, Кремль делает ставку на принуждение Украины к капитуляции перед требованиями России.

Минобороны противника обнародовало свою основную риторическую позицию для оправдания жестоких обстрелов осенью и зимой. Там цинично называют эти атаки ответом на якобы "многочисленные украинские удары по российским гражданским объектам, которые якобы имели место с июня 2026 года".

Однако истинная цель заключается в создании невыносимых условий жизни в Украине.

Кампания ударов направлена на то, чтобы сделать жизнь гражданского населения в Украине невыносимой, с тем чтобы оно капитулировало перед требованиями России,

– отмечают аналитики.

Они добавляют, что подобный террор Москва устраивает каждую зиму, начиная с 2022 года, но в этом году он начался раньше, чем раньше.

"Риторика Министерства обороны России направлена на то, чтобы оправдать перед россиянами и международным сообществом усиление своей кампании ударов, которая будет направлена против и без того поврежденной энергетической инфраструктуры Украины и других объектов критической инфраструктуры", – добавили в Институте.

Напомним, оккупанты планируют уничтожить энергетику Украины в течение этого отопительного сезона. К тому же противник начал систематически атаковать мосты в столице, используя ретрансляторы для дронов.