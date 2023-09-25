В то же время, он призвал жителей Львова готовиться к сложной зиме. Садовый подчеркнул, что сейчас власти делают все, чтобы отопительный сезон в городе прошел хорошо.

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Андрей Садовый отметил, что ситуация в городе с электро и теплоснабжением намного лучше, чем в 2022 году. Однако, если будут одновременно атакованы все объекты, по словам мэра, будет непросто.

Поэтому задача, которую я ставлю работникам инженерного блока: представьте, что могут быть атакованы все подстанции и ТЭЦ одновременно, и мы до недели времени можем жить во Львове без света, без тепла централизованно, и здесь нужно выживать,

– сказал он.

Именно для этого в городе сейчас устанавливают критически важные домовые печи, а также многие котлы, которые расставлены по районам Львова.

"Мы их можем буквально за 4 – 5 часов переоборудовать в твердотопливные. Плюс все наши медицинские учреждения имеют твердотопливные котлы, так же некоторые большие школы. То есть у нас есть запасные варианты, и то же касается электроснабжения", – подчеркнул Садовый.

Мэр Львова также отметил, что медицинские учреждения имеют как основную дизель-генерацию, так и дополнительную. Кроме того, там есть значительные запасы топлива, ведь после атак украинских нефтебаз могут возникнуть проблемы с его поставкой.

Напоследок Садовый отметил, что зима 2023-2024 годов будет чрезвычайно сложной, поэтому нужно готовиться к периоду, который наше государство еще не имело в своей истории.

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