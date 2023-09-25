Водночас він закликав жителів Львова готуватися до складної зими. Садовий наголосив, що наразі влада робить усе, щоб опалювальний сезон у місті пройшов добре.

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Андрій Садовий зазначив, що ситуація у місті з електро та теплопостачанням набагато краща, ніж у 2022 році. Однак якщо будуть одночасно атаковані всі об'єкти, за словами мера, буде непросто.

Тому завдання, яке я ставлю працівникам інженерного блоку: уявіть, що можуть бути атаковані всі підстанції й ТЕЦ одночасно, і ми до тижня часу можемо жити у Львові без світла, без тепла централізовано, і тут треба виживати,

– сказав він.

Саме для цього у місті наразі встановлюють будинкові пічки, які є критично важливими, а також багато котлів, які розставлені по районах Львова.

"Ми їх можемо буквально за 4 - 5 годин переобладнати у твердопаливні. Плюс всі наші медичні установи мають твердопаливні котли, так само деякі великі школи. Тобто у нас є запасні варіанти, й те саме стосується електропостачання", – наголосив Садовий.

Мер Львова також наголосив, що медичні заклади мають як основну дизель-генерацію, так і додаткову. Крім того, там є значні запаси палива, адже після атак українських нафтобаз можуть бути проблеми з його постачанням.

Наостанок Садовий зауважив, що зима 2023 – 2024 років буде надзвичайно складною, тому треба готуватися до періоду, який наша держава ще не мала у своїй історії.

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