Удары по энергетике: в Кремле прокомментировали заявление Шойгу
Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Ранее бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его государство приняло предложение Турции прекратить эти удары, однако украинская сторона отказала.
Зато в Кремле опровергли слова Шойгу. В администрации Владимира Путина заявили, что Россия и Украина не достигали четких договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики, передает 24 Канал.
Смотрите также Разные войны по одному сценарию: как Россия создала себе образ "миротворца" и почему в это поверили
Москва хочет "достичь целей"
Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявление секретаря Совбеза Сергея Шойгу о том, что Путин дал свое согласие на это.
Никаких четких договоренностей не было. Это первое,
– подчеркнул пресс-секретарь.
Он также сказал, что на фоне событий в Курской области трудно представить возможность договоренностей. Вместе с тем Песков отметил, что для Москвы главным остается "достижение наших целей".
Причем представитель Кремля подчеркнул, что "специальная военная операция" – это единственный способ достижения этих целей.