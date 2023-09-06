Для защиты энергетики: Наев показал, как Силы обороны усиливают ПВО в Житомирской области

Враг продолжает наносить удары по Украине, в частности, существует немалый риск возобновления интенсивных обстрелов критической инфраструктуры. В ВСУ показали, как готовят Житомирщину к воздушным нападениям.

В среду, 6 сентября, появилось сообщение о командующем Объединенных Силах Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Сергее Наеве. Он побывал на Севере нашего государства, а именно – на Житомирщине, где идет активная подготовка к защите неба перед зимой.

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Подготовка к сложной зиме

Как отметил Наев, принимаются все меры по усилению системы противовоздушной обороны. Скажем, в Житомирской области во время воздушных нападений 19 и 30 августа экипаж зенитно-артиллерийской установки "Гепард" сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения.

Следует понимать, что это лишь пять вражеских "Шахедов", но они могли нанести очень большой ущерб как гражданскому населению, так и объектам критической инфраструктуры.

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Кроме того, он встретился с экипажем зенитно-артиллерийской установки, поблагодарил бойцов и приказал, чтобы в дальнейшем они так же со стопроцентной эффективностью выполняли задания. По его словам, важна не только техника, но и профессионализм управляющего нею человека.

Наев об усилении ПВО в Житомирской области: видео Укринформ

Акцентируем, что производимая в Германии ЗРК "Гепард" способна сбивать не только "Шахеды, но и крылатые ракеты. Эта установка имеет свою отдельную радиолокационную станцию, которая позволяет ей обнаруживать вражеские цели в воздухе.

Наша задача – продолжать защищать украинских граждан, украинскую землю и гражданские объекты. Мы делаем все для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны,

– заявил Наев.

В то же время генерал-лейтенант подытожил, что уже созданы новые мобильные огневые группы, которые будут работать на различных направлениях.

В Житомирской области усиливают защиту неба / Фото Командования Объединенных Сил ВСУ

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Напомним, что 6 сентября состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором главное внимание было сосредоточено на подготовке нашей энергосистемы к зиме и возможным атакам.