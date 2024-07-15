Мы нанесли мощные удары по энергообъектам России, – Зеленский рассказал о последствиях

Владимир Зеленский высказался об ударах по энергообъектам России. Глава государства подчеркнул, что это справедливый ответ оккупантам на атаки украинской энергосистемы.

Об этом президент Украины рассказал на пресс-конференции с журналистами. Зеленский отметил, что от этих ударов зависит и сохранение украинской энергосистемы, передает 24 Канал.

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Что сказал президент об ударах по российской энергетике

Зеленский напомнил, что сначала со стороны партнеров были попытки исключить удары по российской энергетике и нашими разработками. Ведь положительно это не воспринималось некоторыми лидерами.

Почему так оно есть? Не потому, что кто-то против нас, а, потому что, знаете, как они говорят, это политика деэскалации, боятся эскалации с российской стороны. Мы считаем, что это несправедливо по отношению к Украине и украинцам. И боремся за свое,

– сказал украинский лидер.

Он отметил, что вопрос об использовании наших вещей, уже видите, никто из партнеров не поднимает.

"Это история, что сначала у всех был шок, ну как после любого шока начали партнеры привыкать к этому шоку. И сейчас этот вопрос не поднимается. Я считаю, что это уже не плохо", – объяснил президент.

Зеленский также отметил, что сейчас партнеры думают, как сохранить украинскую энергетику. Но, по мнению президента, сохранение нашей энергетики частично зависит и от того, что Украина нанесла мощные удары по генерирующей энергетике врага.

Теперь, как отметил, украинский лидер, можно говорить с партнерами о том, что мы можем решить вопрос энергетической безопасности. Это для всех стало бы очень важным.