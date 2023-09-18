Только начнут – сразу получат ответ, – Буданов о возможных ударах России по энергосистеме

Украинцев беспокоит вопрос, будут ли россияне атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в холодный период года. Кирилл Буданов прокомментировал предстоящие атаки по энергосистеме Украины.

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что в случае атак на энергетическую инфраструктуру Украины, оккупантов будет ждать возмездие.

Смотрите также Хотим вывести Россию из зоны комфорта, – Буданов назвал три цели применения Украиной дронов

Россия получит ответ за попытки атаки по энергосистеме Украины

Генерал сказал, что работает над ограниченной позицией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов России по инфраструктуре.

Пусть только начнут. Они тоже получат ответ,

– сказал Буданов.

Но он не надеется, что враг когда-нибудь сдастся по своей воле. Он отметил, что война была постоянной для России на протяжении всей ее истории, так что не может быть обсуждения прекращения огня или мира без установления украинскими военными собственных фактов на местах.

Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве,

– подчеркнул он.

Готовится ли Украина к блэкаутам