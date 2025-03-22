Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российский МИД.

Как говорится в заявлении Захаровой, несмотря на якобы существующие договоренности о ненападении на энергетическую инфраструктуру, Украина продолжает атаки.

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Москва пригрозила атаковать энергетическую инфраструктуру Украины

В пример она привела удары по нефтебазе на Кубани и газовой станции в Курской области. В то же время по словам Захаровой, Россия "оставляет за собой право ответить".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на угрозы Кремля. Он отметил, что именно Россия первой нарушила договоренности о прекращении огня, которые она обещала Дональду Трампу.

Россия сама сорвала прекращение огня, сама солгала Трампу, но пытается обвинить Украину в нарушениях и выдать это за разрешение продолжать удары, которые Россия и так не прекращала и продолжает наносить по украинской инфраструктуре,

– заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия и так не прекращала обстрелов украинской критической инфраструктуры. Поэтому Украине важно демонстрировать на всех уровнях, что именно Кремль нарушил обещания и продолжает военную агрессию.

К слову, ночью 21 марта вспыхнула газоизмерительная станция в Судже. Россия обвинила в обстреле Силы обороны Украины. В Генштабе тем временем говорят, что по объекту ударили сами оккупанты из артиллерии.