Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, можно ли назвать это подготовкой к наступлению на полуостров. Он также рассказал, какие рубежи должны отвоевать Силы обороны Украины и без каких ресурсов полная деоккупация Крыма будет невозможна.

Удары по Крыму истощают российские войска

Регулярные атаки на Крым и российские пути снабжения являются частью более широкой оборонной операции. Ее главная задача сейчас заключается в истощении вражеской группировки, наступающей на юге, ведь без стабильной доставки боеприпасов, техники и других ресурсов россиянам все сложнее поддерживать давление на фронте.

Четыре месяца назад на Ореховском и Гуляйпольском направлениях соотношение выстрелов составляло примерно шесть к одному в пользу врага. Сейчас преимущество сохраняется, но уже около полутора раз, а не шесть,

– пояснил Лакийчук.

Этот результат обеспечивается не только контрударами непосредственно на линии соприкосновения. Силы беспилотных систем наносят удары по маршрутам, по которым российская армия получает снабжение через Крым и сухопутный коридор вдоль Азовского моря.

Речь идет о Крымском мосте, паромных и морских сообщениях между Таманью и Керчью, Туапсе и Феодосией, а также о маршруте через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Оттуда грузы направляются через Джанкой на полуостров или к оккупационным войскам в Херсонской и Запорожской областях.

Артерии, питающие врага через Крым и сухопутный коридор, уже перерезаны и заблокированы. К российской наступательной армии доходят лишь капли ресурсов – это и есть обескровливание,

– подчеркнул эксперт.

Условная блокада Крыма пока не является отдельной операцией по освобождению полуострова. Она стала частью первоочередной задачи Сил обороны Украины – остановить российское наступление и лишить врага возможности беспрепятственно перебрасывать ресурсы на юг.

Что нужно для освобождения Крыма?

Нынешние удары по полуострову еще не означают начала операции по его деоккупации. Для этого Силы обороны Украины должны сначала выйти на необходимые рубежи, которые пока остаются под контролем российских войск. Расстояние до этих позиций остается значительным, поэтому говорить о непосредственной подготовке наступления на Крым пока рано.

Это пока не операция по освобождению Крыма. Для нее нужны ресурсы и, главное, выход на исходные рубежи. Чаплинка, Каланчак и Перекоп до сих пор у врага, а до них еще нужно пройти много километров,

– пояснил Лакийчук.

Дальнейшее продвижение будет зависеть от наличия личного состава, техники, боеприпасов и других материальных ресурсов. Обеспечить их не может только главнокомандующий или министр обороны, ведь подготовка большой операции требует слаженной работы всей государственной системы.

Лакийчук объяснил значение ударов по Крыму: смотрите видео