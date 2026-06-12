Россияне готовы сражаться друг с другом, – генерал армии рассказал, как Крым становится ловушкой для врага

Наша страна выбрала стратегию уничтожения логистических путей россиян на юге, когда враг концентрирует войска во время передвижения. Украинские военные используют дроны, ракеты и даже иногда дальнобойную артиллерию, что следовало делать уже давно.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж,,, подчеркнув, что теперь россияне уже не могут считать Крым своей крепостью. На полуострове нарастает гнетущая атмосфера и паника.

Смотрите также Россия подготовила до 80 тысяч оккупантов, – генерал армии сказал, на какой город нацелились

Крым становится ловушкой для врага

По словам генерала армии, сначала Украина «накрыла» логистику врага на Лиманском направлении и в Луганской области. Теперь мы перешли к гигантскому хабу, который простирается от Мариуполя до Крыма. Этот логистический путь обеспечивал стратегические ресурсы снабжения врага на Запорожском, Александровском и Херсонском направлениях.

Керченский мост уже существенно поврежден. Через него оккупанты не могут перевозить тяжелые грузы и даже цистерны. Корабли россиян также находятся под украинским контролем с воздуха. Более того, украинские военные уже атаковали и Чонгарский мост, и Армянск.

Как следствие, россияне не смогут подтягивать войска на конкретные направления. Например, на Лиманское, Мирноградское, Славянское и Гуляйпольское, а также в Константиновку.

Кроме того, в Крыму возник коллапс с топливом, ведь полуостров ничем не обеспечивается. Россияне готовы сражаться друг с другом,

– подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что в перспективе Украина планирует уничтожить 5 аэродромов. Из них один враг использует для запуска ракет «Кинжал». Также важно уничтожение пусковых установок С-300, С-400 и С-500, радиолокационных станций и складов боеприпасов.

Военные в Крыму и их семьи уже задумываются, куда им бежать. На полуострове находится большое количество россиян, которые приехали оккупировать его в 2014 году. И теперь этой армаде нужно куда-то бежать, а мосты перекрыты. Представляете, что будет, когда мы начнем наступление? Страшная паника,

– подчеркнул генерал армии.

Он подытожил, что последние атаки на логистику — лишь начало. ВСУ подрывают не только ее, но и конкретные подразделения оккупантов. Такие действия нужно масштабировать, чтобы обеспечить Украине преимущество в войне.

Маломуж о настроениях в Крыму: смотрите видео

Какие последние цели поразила Украина в Крыму?

10 июня стало известно,, что Украина полностью уничтожила Чонгарский мост. Он соединял Херсонскую область и Крым, и подвергался атакам несколько дней подряд.

После этой атаки оккупанты начали использовать маршрут через Армянск. Однако прилетело и туда– украинские бойцы поразили грузовики,, которые везли топливо и боеприпасы.

Также спутниковые снимки подтверждают поражение еще одной цели – моста на Арабатскую стрелку.