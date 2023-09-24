Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что есть четкая стратегия на пути к главной стратегии по деоккупации.

К теме В Джанкое взорвали автомобиль военнослужащего, горело и у аэродрома с вертолетами ФСБ "В настоящее время реализуются следующие задачи: уничтожение и нивелирование возможностей и мощностей Черноморского флота России с установлением доминирования и господства Украины в Северо-Западной акватории Черного моря", – подчеркнул Мусиенко.

Отсюда, как отметил военный эксперт, и все атаки по штабу вражеского флота, по судоремонтному заводу и кораблям оккупантов. Руководитель Центра военно-правовых исследований предполагает, что эти удары будут продолжаться.

Речь фактически об уменьшении возможностей страны-агрессора на море и полной ликвидации любых возможностей врага. Все, чтобы россияне не смогли удерживать Крым как большую логистическую тыловую базу, которая обеспечивает вражескую группировку войск. В частности, на Мелитопольском направлении и оккупированной части Херсонской области. Это должно поддержать наступательные действия ВСУ.

"Две стратегии, которые мы видим, они выполняются", – сказал Александр Мусиенко.

Уже есть результаты

К тому же, уменьшение возможностей россиян на море уже имеет свои практические результаты. Ведь корабли заходят в порты Одесской области, где отгружается зерно. Впоследствии суда направляются в разные страны. Так что нельзя говорить о том, что "российская блокада", которую страна-агрессор объявила после самовольного выхода из зернового соглашения, работает.

Далее, конечно, по моему мнению, это будет уменьшение возможностей логистических для врага. То есть удары среди прочего и по базам. Эта работа будет также продолжаться,

– подчеркнул военный эксперт.

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