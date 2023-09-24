Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что есть четкая стратегия на пути к главной стратегии по деоккупации.
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"В настоящее время реализуются следующие задачи: уничтожение и нивелирование возможностей и мощностей Черноморского флота России с установлением доминирования и господства Украины в Северо-Западной акватории Черного моря", – подчеркнул Мусиенко.
Отсюда, как отметил военный эксперт, и все атаки по штабу вражеского флота, по судоремонтному заводу и кораблям оккупантов. Руководитель Центра военно-правовых исследований предполагает, что эти удары будут продолжаться.
Речь фактически об уменьшении возможностей страны-агрессора на море и полной ликвидации любых возможностей врага. Все, чтобы россияне не смогли удерживать Крым как большую логистическую тыловую базу, которая обеспечивает вражескую группировку войск. В частности, на Мелитопольском направлении и оккупированной части Херсонской области. Это должно поддержать наступательные действия ВСУ.
"Две стратегии, которые мы видим, они выполняются", – сказал Александр Мусиенко.
Уже есть результаты
К тому же, уменьшение возможностей россиян на море уже имеет свои практические результаты. Ведь корабли заходят в порты Одесской области, где отгружается зерно. Впоследствии суда направляются в разные страны. Так что нельзя говорить о том, что "российская блокада", которую страна-агрессор объявила после самовольного выхода из зернового соглашения, работает.
Далее, конечно, по моему мнению, это будет уменьшение возможностей логистических для врага. То есть удары среди прочего и по базам. Эта работа будет также продолжаться,
– подчеркнул военный эксперт.
Какая цель ударов по Крыму: смотрите видео
Украина уничтожает российский Черноморский флот
- Украинские военные атаковали штаб Черноморского флота России в Севастополе. Туда прилетело 22 сентября во время совещания руководящего состава. По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 оккупантов. Еще 16 – получили ранения. В их числе и генералы России. Количество пострадавших обычных российских военных еще устанавливается.
- Наши защитники ударили по командному пункту Черноморского флота. Произошло это 20 сентября возле временно оккупированного Севастополя – недалеко от Верхнесадового. Это был запасной командный пункт врага.
- Ночью 13 сентября украинские бойцы ударили по большому десантному кораблю "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону" в Севастополе. Пострадало также оборудование судоремонтного завода.