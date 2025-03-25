"Атеш" показал, в каком состоянии судостроительная отрасль россиян в оккупированном Крыму

За последний год российская судостроительная отрасль в оккупированном Севастополе полностью пришла в упадок. Заводы, которые ранее работали на военный флот, постепенно превращаются в склады и ремонтные площадки для поврежденной техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар. "Атеш" продолжает наблюдать за врагом и передавать собранную информацию Силам обороны Украины.

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При чем здесь украинские БпЛА

Вместо строительства новых кораблей заводы в оккупированном Крыму теперь латают остатки боевой техники россиян, чтобы хоть как-то продолжить ее эксплуатацию.

По информации партизан, российские военные потеряли крупные заказы после успешных ударов украинских беспилотников. Финансирование промышленности урезают, а остальные средства разворовывают еще до начала работ.

Состояние судостроительной отрасли Крыма: смотрите фото "Атеш"

Вся собранная информация передаётся Силам обороны Украины, и каждый удар по оккупантам приближает момент, когда российский флот окончательно уйдёт из Крыма,

– говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинская разведка недавно демилитаризовала россиян на оккупированном полуострове, поразив военную технику, в частности РЛС, вертолет и пусковые установки к ЗРК.