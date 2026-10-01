Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, Силы обороны еще сильнее взяли под контроль логистику противника на оккупированных территориях. В частности, дроны продолжают наносить удары по грузовикам россиян на трассе из Ростова в оккупированный Крым, которая пролегает через территорию Донецкой и Запорожской областей.

Что известно об атаках на логистику россиян?

Как подчеркнул Андрющенко, в информационном пространстве об этом уже сообщают реже. Однако россияне продолжают освещать эти атаки. Недавно там рассказывали, что якобы сбили несколько сотен дронов в течение недели.

Там большая плотность поражений. Хотя, конечно, не каждый день. Например, сегодня я точно знаю о поражении в Мариупольском районе. Также известно о поражении в районе Волновахи,

– сказал Андрющенко.

Андрющенко рассказал о проблемах россиян с логистикой: смотрите видео 24 Канала

Россияне продолжают наращивать количество мобильных огневых групп, которые стоят посреди дорог. Также оккупанты с пулеметами часто сопровождают колонны грузовиков, движущихся через оккупированные территории. Параллельно у них возникла еще и проблема с Крымским мостом.

С сентября россияне не могут полноценно использовать Крымский мост и переправы в Керчи. Все из-за многочисленных нанесенных нами ударов и нехватки паромов. Весь этот транспорт фактически идет через сухопутный коридор. В среднем речь идет о 1000 грузовиков в сутки,

– сказал Андрющенко.

Добавим, что недавно Силы обороны нанесли удар по базе дронов во временно оккупированном Донецке. А в Крипенском и Луганске были поражены два склада боеприпасов.